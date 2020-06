Niño baila ballet debajo de la lluvia y sorprende a todos con su talento [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Gran talento. Anthony , es un pequeño bailarín de Nigeria que, gracias a su esfuerzo y talento, se ha vuelto viral en YouTube y otras redes sociale s por bailar ballet bajo la lluvia. Descalzo y en precarias condiciones económicas, este menor sirve como ejemplo para muchos niños que sueñan con llegar lejos.

A pesar de estar con los pies llenos de barro por la intensa lluvia, el menor no se intimidó y continuó practicando sus pasos de danza clásica . Al mismo estilo de Billy Elliot , el bailarín adolescente es uno de muchos que busca acabar con los estereotipos de género.

PUEDES VER: Conoce la terrible historia de Blanche Monnier, la secuestrada de Poitiers durante 25 años El talentoso protagonista de este video viral es alumno de la academia Leap of Dance de Nigeria , quienes publicaron en sus redes sociales, las imágenes de Anthony para mostrar lo que se oculta ‘detrás del escenario’.

El público está acostumbrado a ver el producto final de largas horas de ensayo. Meses y hasta años de preparación están detrás del resultado en los movimientos perfectos; sin embargo, el esfuerzo y la disciplina son claves para montar un espectáculo de gran altura.

“Detrás de los bellos trajes, hay mucho trabajo duro. Con muy pocos recursos, o casi sin ellos, nuestros niños están entrenando para dar lo mejor que pueden”, señaló la academia de ballet desde su cuenta de Instagram , donde el video fue difundido en YouTube para el deleite de miles.

PUEDES VER: Mujer adopta a pequeño perro de la calle y este no quiere separarse de ella [VIDEO] El menor fue ovacionado por su talento, por lo que todos han resaltado la valentía de Anthony para tratar de ganarse un lugar en los grandes escenarios del mundo.

Ver esta publicación en Instagram FACTS ABOUT OUR PROGRAM. Behind those fanciful in class beauty and costumes are lots and lots of backstage hard work. With very little or no resources our kids are training to be the best they can. This is not to bring down anyone but to show their high level of dedication and committments to our program. Who wouldn't be proud of them? What teacher wouldn't pray for students who shows/comes to class with so much desire to learn? Kids who are ready to dance with or without conditions. Imagine what more we could achieve if we have more?🙂 DMs for more information. #leapofdanceacademy #covid19 #donation #vocational #nigerianballetschool #travelingtutusincnigeria #danceacademy #danceeducation #weloveyou #growth #weloveourpartners #yeswecan #dancing #learning

Una publicación compartida de Leap of Dance Academy (@leapofdanceacademy) el 17 Jun, 2020 a las 6:32 PDT

El video de YouTube cuenta con más de 100.000 reproducciones y hasta reconocidos bailarines del mundo se han animado a dejar sus felicitaciones para este menor. Al mismo tiempo, muchos lamentaron la falta de recursos del pequeño. Sin embargo, esto no representó un obstáculo para su pasión por la danza .

