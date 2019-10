Entornointeligente.com /

TN Tecno F5 Nintendo PlaySation: cómo funciona la consola que rompe “la grieta” de los videojuegos Es el prototipo de un producto que idearon Sony y Nintendo en sociedad, pero que nunca alcanzó la etapa de producción. Todavía no se conoce el precio de venta, aunque se espera que alcance una cifra récord.

Publicada: 09/10/2019, 12:42 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter La SNES PlayStation es un mito gamer que ahora se materializa (Foto: Shutterstock). El mashup más curioso del negocio gamer promete llevarse todos los flashes esta semana. Mientras los fans de los videojuegos conocen detalles de la futura PS5 y otros celebran los encantos de la híbrida Switch; la rarísima y misteriosa Nintendo PlayStation renace con fuerza.

La también conocida con el nombre SNES PlaySation , es una consola en la que alguna vez comenzaron a trabajar conjuntamente Sony y Nintendo .

El proyecto era crear una Super Nintendo con lector de CD. De hecho, es algo así como la precursora de las actuales plataformas de videogames que comercializa Sony. Aquella unión, luego disuelta, se forjó antes de que la casa de Mario Bros. trabaje en su Nintendo 64.

Leé también ¿Por qué el logo de SEGA es diferente en Japón? Un hilo de Twitter exclusivo para gamers Pero aquella colaboración se canceló y todo quedó en promesas… y algunos prototipos. La buena noticia es que uno de esos ejemplares conceptuales sobrevivió ¡y ahora está a la venta !

Un mito El dueño de la extravagante Nintendo PlayStation decidió ponerla a la venta. Él es Terry Diebold , quien contó que conservó ese prototipo en su ático durante largos años.

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

I guess a crazy World Record will happen… #nintendoplaystation pic.twitter.com/9C0FXiC9CZ

— Cedric Biscay (@CedricBiscay) October 1, 2019 Las crónicas cuentan que esta joya fue descubierta por su hijo, en una caja que estaba destinada al tacho de basura. Aún no se sabe cuál será el precio de venta, aunque se estima que la cifra será verdaderamente alta. Eso sí, aquel que compre la consola sólo podrá jugar con cartuchos ya que el lector de CD no funciona.

