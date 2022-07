ánimo en dos minutos: ¿Con cuál personaje se identifica?

Entornointeligente.com /

Si Jesús hubiera sido dominicano, seguramente habría nacido en un pueblito escondido en medio de nuestra geografía y me gustaría contar el relato de hoy como supongo que Él lo habría hecho.

Helo aquí:

Bajaba un hombre de Jarabacoa a La Vega y tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo, pasó de largo. Lo mismo un diácono, quien al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Un extranjero mal visto que no era cristiano iba de camino, lo vio y se compadeció. Le echó agua y mercurio en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su caballo, lo llevó a un hotelito en La Vega y lo cuidó.

Al día siguiente le dio mil pesos al dueño del hotelito y le encargó: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta».

Luego de este relato, preguntó al señor licenciado que lo había retado: «¿Quién de los tres parece que se portó como prójimo del que cayó en medio de los asaltantes?». Contestó: «El que lo trató con misericordia». Y Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo».

Ahora yo le pregunto. En este relato hay muchos personajes: el hombre casi muerto, los asaltantes, el extranjero mal visto, el sacerdote, el diácono, el dueño del hotelito… ¿con cuál de todos estos personajes se identifica usted? Piénselo un momento a ver si descubre a sí mismo en alguno.

¿Ya lo pensó…?

Le voy a dar la respuesta, a ver si ya usted la había encontrado.

Usted es el herido, maltratado por ideas mundanas, confundido sobre dónde y cómo se encuentra la felicidad bombardeado por propagandas que tratan de convencerlo con ideas contrarias a la verdad como son las riquezas, los placeres, el orgullo, el darse importancia, de ser reconocidos como poderosos, de recibir alabanzas, etc., etc., etc. y póngale por favor tres etcéteras más. Usted sabe igual que yo que lo que este mundo grita sobre la felicidad nos confunde, nos maltrata y nos frustra.

¿Quién es en este relato el mismo Señor Jesús? Él es quien tiene misericordia de nosotros, y con todo amor nos salva y nos trata con una ternura infinita, comprendiéndonos, perdonándonos y haciéndose cargo de nosotros pagando lo que sea necesario para que seamos curados, sanos y sencillos para depender en todo de Él confiadamente.

Por eso dice Santa Teresa de Lisieux: «La vida del alma está en el abandono, no en la conquista».

Acerca del evangelio de San Lucas 10, 25-37 Luis García Dubus (1930-2019)

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com