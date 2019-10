Nimes y Girondins imponen la lógica y alcanzan los octavos – AS.com

Entornointeligente.com /

El Nimes y el Girondins de Burdeos impusieron la lógica y se clasificaron para los octavos de final de la Copa de la Liga de Francia después de ganar 3-0 al Lens y 2-0 al Dijon, respectivamente. No hubo sorpresas en ninguna de los dos enfrentamientos y ambos equipos dieron pistoletazo de salida a los dieciseisavos con un par de victorias sin sobresaltos que confirmaron su superioridad respecto a su rival.

Primero consiguió la clasificación el Nimes, que derrotó a un equipo de la Segunda División de Francia. Lo hizo con una buena primera parte, en la que encauzó su billete para octavos con los tantos de Cheikh Sene en propia meta y de Theo Sainte-Luce al filo del descanso. Después, casi al final del partido, el macedonio Vlatko Stojanovski, desde el punto de penalti, marcó el tercero para culminar un marcador que mantiene al Nimes en la Copa de la Liga.

El Girondins también cumplió y cerró la jornada de Copa con una victoria ante uno de los equipos que pelea por no descender en la Ligue 1. El Dijon no pudo con su rival y sucumbió con un tanto del nigeriano Josh Maja en la primera parte y con otro de Nicolas De Preville en el tiempo añadido de la segunda. El cuadro dirigido por Paulo Sousa mantiene sus opciones de volver a ganar un trofeo que no levanta desde 2009.

