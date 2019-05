Nigel Farage, líder do partido do “Brexit”, atingido com batido durante campanha para as europeias

Entornointeligente.com / Nigel Farage, ex-líder do UKIP e que encabeça agora a lista do Partido do “Brexit”, que lidera as sondagens para as eleições europeias no Reino Unido, foi esta segunda-feira atingido com um batido arremessado por um manifestante durante uma acção de campanha em Newcastle, no Reino Unido.

O momento foi captado por vários transeuntes através de telemóveis, bem como membros da imprensa, e divulgado nas redes sociais. Segundo conta o The Guardian , o político dirigiu-se rapidamente para o seu carro logo após o ataque, não sem demonstrar desagrado com o que acabara de acontecer. Mais tarde, já no Twitter escreveu que “infelizmente, alguns ” remainers ” [cidadãos que defendem a permanência do Reino Unido na União Europeia] têm-se tornado radicais, ao ponta de a campanha normal estar a ser impossível de realizar”.

Também ao jornal britânico , Paul Crowther, o britânico de 32 anos responsável pelo arremesso do batido, refere que é seu direito protestar contra “pessoas como Farage”.

Este sábado, e antes ainda do incidente do batido, um restaurante da cadeia McDonald's localizado nas imediações de um comício onde Nigel Farage ia estar presente, desta feita em Edimburgo, na Escócia, foi incentivado pela pela polícia a não vender “batidos ou gelados de qualquer tipo”, relata a BBC .

Ler mais Com o Partido do “Brexit”, Farage já saboreia a vitória nas europeias Michel Barnier: o negociador do “Brexit” não se conforma em ser um espectador da política “Brexit”: Liberais são a escolha para quem quer ficar na UE Não é a primeira vez que políticos britânicos são alvo deste tipo de ataques, daí a preocupação da polícia para o comício deste sábado. No início deste mês, um vídeo do fundador do movimento de extrema-direita Liga de Defesa Inglesa (EDL, na sigla inglesa)​, Tommy Robison, a ser atingido por batido durante uma visita a Warrington, foi amplamente difundido através das redes sociais. Também o candidato do UKIP, Carl Benjamin, foi alvo de um ataque semelhante, desta vez na Cornualha.

Subscrever × Após o apelo da polícia em Edimburgo, a conta da cadeia Burger King no Twitter anunciou que, ao contrário do McDonald's, estava a “vender batidos durante todo o fim-de-semana”, incentivando os cidadãos a “divertirem-se”. Logo de seguida, a cadeia de restaurares garantia noutro tweet que “nunca incentivaria a actos violência”.

