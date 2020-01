Nieuwe deviezenregeling uitgesteld

Entornointeligente.com /

– De introductie van de nieuwe deviezenregeling wat betreft contante valuta is uitgesteld. Zo maakt de Deviezencommissie bekend. De nieuwe beschikking die bepaalt dat voortaan toestemming van de Deviezencommissie nodig is bij vervoer van tussen de 10.000 en 50.000 US dollar in contanten over de grens zou woensdag ingaan.

Volgens critici zijn enkele bepalingen in de beschikking voor meerdere interpretaties vatbaar. Dit wordt beaamd door Jenny Johns-Christopher, voorzitter van de Deviezencommissie. “Er zijn inderdaad interpretatieverschillen. We werken aan een gecorrigeerde versie. Er zitten enkele loopholes in”, zegt de voorzitter tegen de Ware Tijd .

In de samenleving bestond er enige onduidelijkheid omtrent enkele bepalingen. Onder andere vroegen sommigen zich af of er ook toestemming en een vergunning van de Deviezencommissie nodig is bij geldovermakingen naar het buitenland via de bank. Johns-Christopher zegt dat “alleen bij opbrengst uit verkoop van onroerend goed”, toestemming van de Deviezencommissie is vereist.

De maatregelen zijn aangescherpt om witwassen in te dammen en in het kader van de strijd tegen financiering van terrorisme. De maatregelen passen ook binnen de nationale risico-analyse die uitgevoerd wordt voor de financiële sector.

Sinds de aanhouding van 19.5 miljoen euro in april 2018 door de Nederlandse justitie was er ook een nieuwe trend ontstaan waarbij koeriers grote bedragen in euro’s meenamen, deze in het buitenland omwisselden in US dollars en daarmee terugkwamen naar Suriname. Dit leverde een extra veiligheidsrisico op voor vliegmaatschappijen en passagiers.

In onder andere de VS en Aruba zijn vorig jaar verschillende personen aangehouden die enorme bedragen bij zich hadden. “We denken vaak dat we blij zouden moeten zijn omdat vreemde valuta het land binnenkomt. Belangrijk is dat het legaal moet zijn”, zei de voorzitter van de Deviezencommisie in een eerder interview. Gemiddeld namen koeriers per keer tussen de 300.000 en 400.000 euro mee. In sommige gevallen zelfs meer dan 1 miljoen euro.

