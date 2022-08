Niemann deja el PGA Tour y pone rumbo al LIV Golf: Sólo falta la firma para que se una a la millonaria liga

Entornointeligente.com /

Los rumores comenzaron el pasado viernes y fueron aumentando con los días. Hasta este lunes que llegó la primera versión oficial del futuro de Joaquín Niemann.

El golfista chileno alista su adiós del PGA Tour y pone rumbo al LIV Series, el millonario circuito que impulsa Arabia Saudit a. Así lo confirmó su mánager.

«Va, pero aún no ha firmado», expresó Carlos Rodríguez en un mensaje de texto a The Associated Press (AP).

De hecho, Niemann puso rumbo a Boston este lunes, donde será la próxima parada del bullado circuito .

Según había anticipado el máganer a la misma agencia, el chileno hablaría con su padre el domingo por la noche y luego decidiría. Finalmente optó por aceptar la propuesta de la millonaria liga.

El diario inglés The Telegraph informó que su bono por firmar sería del orden de los 100 millones de dólares. Se dice que la mayoría de los contratos de LIV duran tres o cuatro años.

También parten hacia LIV los golfistas Harold Varner, Cameron Tringale, Marc Leishman y Anirban Lahiri. ¿Encontraste algún error? Avísanos

