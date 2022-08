Nicolás y el «Libro Azul» de Chávez: las sutilezas (III)

Entornointeligente.com /

«Si quieres saber cuán limpia está tu casa, revisa las esquinas y rincones, revisa todo lo que esconde tu primera impresión de estar en una casa limpia».

Mamá Osa

En lo que hace de introducción a la Ley del Plan de la Patria, editada en el 2014, se lee un punto señalado como a) De la Agenda Alternativa al proyecto nacional Simón Bolívar . En este texto, luego de que su redactor (que no es Chávez) hace un recuento y describe un contexto histórico para justificar el Plan, cita palabras de Chávez donde éste habla de dónde vienen sus ideas, tocando el tema de la Agenda Alternativa y del Libro Azul («¿cómo salir del laberinto?»), para luego concluir, «Así, el Libro Azul vendría a trazar la ruta política de la Venezuela de las siguientes dos décadas «. Esto justificaría la posterior reconciliación con el capitalismo «nuestro americano». Y vuelve a citar a Chávez para reforzar la idea: «El Proyecto Nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de veinte años, a partir del comienzo de las acciones transformadoras de la situación inicial, para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico», haciendo ver que el objetivo estratégico está trazado en el contenido del Libro Azul, inspirado en Simón Rodríguez (todavía Chávez no se había declarado «socialista, marxista leninista antiimperialista». Resulta rara o sospechosa esta omisión histórica de parte de Maduro).

¿Por qué se reedita el Libro Azul de Chávez en el 2015? Quizás para reforzar esta idea de un Chávez inofensivo, que no es comunista, pero que tampoco socialista ni marxista, sino nacionalista y «nuestroamericano». Dice Maduro en el prólogo de su versión del Libro Azul,

«quiero atreverme a formular libremente en muchos y diversos sentidos, Robinson es para nosotros mucho más importante que Carlos Marx, y lo es porque él pensó desde nuestra realidad, enraizando su pensamiento, asimilando todas las ideas que había que asimilar de Europa, pero pensando desde presupuestos nuestroamericanos, no europeos (¡!) teniendo el coraje de formular ideas propias (¿?), descolonizándose a la hora de forjar conceptos, descolonizándose en el pensar y el hacer»

No se le puede quitar méritos al Libro Azul que compila el pensamiento primigenio de Chávez, pero decir esto es falaz, por no llamarlo una simpleza. El pensamiento de «Robinson», de Simón Rodríguez, no tiene nacionalidad americana, no representa «lo nuestro americano», tampoco es descolonizado o colonizado, es producto del pensamiento universal, específicamente europeo y occidental; su formación intelectual es europea. Pero lo más absurdo es desvalidar el pensamiento de Marx comparándolo con Simón Rodríguez, midiéndose con un mismo rasero intelectual y cultural, como si se tratara de comparar perros de pelea, caballos, boxeadores. El valor de cada uno se mide en ámbitos distintos y en tiempos distintos. No obstante, la intención de Maduro es clara, desmarcar a Chávez del marxismo, y desmarcarse Él del marxismo, que es como decir del modelo socialista marxista, el cual asumió de forma declarada y expresa Chávez desde muy temprano; desde el 2008-2009 ya estaba Chávez hablando de socialismo y de Marx, leyendo y citando el capital, el Estado y la Revolución de Lenin, etc. El hecho es que Chávez evolucionó su pensamiento hacia el socialismo marxista, científico…, mientras ellos «involucionaban»; superando las limitaciones que suponía forjar una revolución mediante el puro deseo romántico de hacerla… ¡Con todo respeto, pero con el «Árbol de las tres raíces» no se hace una revolución socialista!, una revolución capaz de derrotar el modelo capitalista, ¡la «lógica» del capital!, hacía falta Marx, sus herramientas de análisis y las experiencias puestas a prueba, su prospección futura, sustituir «paso a paso pero sin pausa» la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad social de los medios de producción, y revolucionar la mala conciencia egoísta mezquina hacia una conciencia del deber para con la sociedad, hace falta inteligencia y trabajo creador.

Maduro hizo lo contrario. No pudo con el compromiso, creyendo que los privados estaban cargados de buenas intenciones y de «eficiencia», pero, los muy pícaros terminaron, como ahora, trabajando para ellos mismos, o simplemente se robaron la plata de todos nosotros. Chávez supo, que hacer una cambio hacia el socialismo suponía coraje y trabajo creador, conciencia del deber social, compromiso, estudio, y en eso se le fue la vida, tratando de que gente como maduro o Jaua, o Jesse Chacón, o Diosdado Cabello entendieran ese compromiso revolucionario de cambiar el mundo entregando la vida, justificando la vida en ello… Pero… ¡qué va!

En esta época de crisis, de crisis moral, necesitamos gente comprometida con el destino de la humanidad, ¡basta de los que esconden su incapacidad detrás de fatalismos y lo hacen público como si a la humanidad le importara mucho la miseria moral de tan pocos, o de los farsantes que ni siquiera tienen el valor de defender sus degradaciones con sus propias banderas, robando pensamientos y triunfos ajenos más dignos, como lo ha hecho el madurismo con Chávez!

Es así como de esta premeditada conspiración nace la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, la Ley Antibloqueo y la «Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva». Falta investigar el asesinato de Chávez para conocer más los detalles de este giro de 160 grados hacia el pasado.

VOLVAMOS A CHÁVEZ SOCIALISTA; VOLVAMOS AL PLAN DE LA PATRIA ORIGINAL

LINK ORIGINAL: Aporrea

