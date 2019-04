Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El pasado martes, Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual fue presidida por Peter Maurer, para coordinar agenda de trabajo.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas; en la que participó el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.

Más temprano, Maurer sostuvo un encuentro con el canciller venezolano con el fin de “fortalecer los acuerdos de cooperación” entre la delegación de la Cruz Roja, que arribó al país el pasado sábado, reseñó Unión Radio.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

