“Nicolás Maduro le está quitando la vida a lo que hace tiempo fue un país vibrante”

A través de su cuenta de twitter, el senador estadounidense Rick Scott indicó que Nicolás Maduro debe salir del país porque su presidencia es algo vergonzoso.

Se refirió a la violencia en las cárceles venezolanas y expresó: “más de siete mil reclusos han muerto en prisiones venezolanos, incluidos presos políticos”.

“La brutal dictadura de Nicolás Maduro está quitándole la vida a una nación que hace un tiempo fue un país vibrante. Es vergonzoso. Maduro tiene que salir del poder” escribió el senador.

Over 7k inmates have died in Venezuela’s prisons, including political prisoners. @NicolasMaduro ’s brutal dictatorship is sucking the life out of a once-vibrant nation. It’s shameful. He MUST step aside. https://t.co/r40XuoEbxU

— Rick Scott (@SenRickScott) 27 de julio de 2019 SuNoticiero

