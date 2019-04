Nicolás Castillo se burló de su ex equipo, Pumas de la UNAM, por quedar eliminado de la Copa MX

Entornointeligente.com / Nicolás Castillo jugó con Pumas antes de enrolarse con América (Foto: AFP) El delantero chileno del Club América, Nicolás Castillo, se burló de la eliminación de su ex equipo Pumas de la UNAM en la Copa MX en la ronda de semifinales anoche a manos de FC Juárez, un equipo de segunda división. El cuadro universitario no pudo con un equipo que en teoría era inferior en cuanto a calidad y presupuesto. Los Bravos hicieron valer su condición de local y vencieron 2-0 al equipo del Pedregal contra todo pronóstico . Al enterarse de la derrota, Castillo le echó más leña al fuego y decidió burlarse de sus ex compañeros compartiendo una historia en su cuenta oficial de Instagram con solo dos emojis , uno de ellos era un cara riéndose y la otra era una hombre despidiéndose de algo o alguien con el brazo derecho arriba. (Foto: Instagram Nicolás Castillo) En otras palabras, Nicolás se burló de la eliminación de Pumas y después se despidió de ellos porque ya no se podrán enfrentar al América en la gran final del torneo copero . Este gesto es otro motivo para que todos los aficionados de la UNAM reavivan la rivalidad contra las águilas. TEMAS RELACIONADOS Club América México mexico-deportes Nicolás Castillo Pumas UnamLINK ORIGINAL: Infobae

