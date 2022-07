Nicolás Cabré abrió una cuenta de Instagram y al otro día tuvo que cerrarla: los motivos

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de muchos años sin unirse a las redes sociales, el actor Nicolás Cabré decidió esta semana abrir una cuenta en Instagram . Lo hizo, según publicó en la red social, al conocer que había un usuario que desde hace años se hace pasar por él, e incluso vende publicidad en su nombre.

«Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda», escribió Cabré en su primer posteo.

En pocas horas había conseguido más de 250 mil seguidores; sin embargo, la alegría fue corta, ya que en 24 horas perdió el acceso al perfil.

Su primer mensaje de Instagram estuvo acompañado por una selfie y apareció en la cuenta @nicolascabre80 . «Finalmente, me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento, para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre».

Captura de la primera publicación de Nicolás Cabré en Instagram. Foto: @nicolascabre80 Su llegada a la red social fue acompañada por mensajes de bienvenida de varios colegas, incluso de su expareja Laurita Fernández , y del actor Mariano Martínez . Pero todo fue efímero.

La encargada de explicar lo sucedido fue la actriz Mercedes Funes , compañera de elenco de Cabré en la obra Me duele una mujer . A través de su propio Instagram contó que la flamante cuenta del actor había sido hackeada por la misma persona que se hace pasar por él en redes.

«Les quiero contar, para que nos ayuden también ustedes replicando, algo sobre la cuenta de Instagram de Nico Cabré . Por fin ayer abrió su cuenta de Instagram, porque tenía otra cuenta que no era de él… Mejor dicho, había alguien que se hacía pasar por él, que tenía 270 mil seguidores. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta para que sea de él. Cuestión que esta cuenta que Nico Cabré abrió, fue hackeada [denunciada por falsa] por esta persona que tenía 270 mil seguidores», comentó Funes.

La actriz será la encargada de informar con qué nombre volverá Nicolás Cabré, el original, a probar suerte en Instagram..

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com