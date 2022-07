Nico Cotton, el arquitecto sonoro detrás de los mejores discos de la música argentina actual

Entornointeligente.com /

¿Qué tienen en común artistas tan diferentes como Cazzu , Conociendo Rusia , Ca7riel , Wos y Juan Ingaramo ? Que todos son argentinos, claro. Pero no es solo eso. Hay algo más que los une y que pasa desapercibido para aquellos que no miran los créditos de las canciones de Spotify: el nombre de Nico Cotton .

El productor, ingeniero de mezcla y compositor trabajó en algunos de los mejores discos argentinos de los últimos años. La lista es larga e incluye a Cabildo y Juramento , de Conociendo Rusia ; Caravana y Oscuro éxtasis , de Wos ; Best Seller y La batalla , de Juan Ingaramo ; El Disko , de Ca7riel ; y Parte de mí , de Nicki Nicole .

Su currículum también incluye a otras figuras de la vecina orilla: Axel, Cazzu, El Kuelgue, Louta, Tiago PZK y Zoe Gotusso . «Yo soy un simple nexo entre el artista y el producto final», asegura, con modestia, en diálogo con El País. «Me encargo de que el material represente al artista, que es quien luego va a defenderlo en sus conciertos y a poner su cara en la tapa del disco».

Cotton, que este año acumula 16 nominaciones a los Premios Gardel —»Es una locura, aunque siempre digo que las nominaciones son más para los artistas que para los que trabajamos detrás de escena», admite—, se dedica a la arquitectura sonora desde la adolescencia.

«A los 15 años tocaba la batería en varias bandas y, además, hacía música con la compu», relata. «En vez de jugar a los videojuegos, prefería hacer música y grababa todos los instrumentos como podía: algunos con el teclado y otros con un micrófono choto. Trataba de que sonara como un disco y, de a poco, fui aprendiendo».

Casi sin notarlo, el productor le fue ganando al baterista. «Mis amigos del colegio me pedían que los grabara en mi casa y, sin darme cuenta, me fui metiendo en la escena», comenta. «Me empezó a divertir mucho el estudio y la grabación, y confirmé que esta era mi pasión».

El primer hito en su carrera le llegó en 2015 con Tus ojos, mis ojos , el disco de Axel que luego recibiría el Gardel de Oro. Sin embargo, recién tres años después se sintió realmente cómodo detrás de las perillas. «Cuando Juan Ingaramo me llamó para trabajar en Best Seller fue donde realmente me empecé a meter en la nueva generación. Así conocí a Louta , al ‘ Ruso ’ ( Mateo Sujatovich ), a Wos y otros artistas», relata.

Cuando se le pregunta sobre el punto en común entre todos sus trabajos, Cotton, que se mueve con comodidad entre el pop alternativo y el rock clásico, y entre la música urbana y el folclore —en este momento está produciendo el nuevo álbum de Soledad Pastorutti —, hace un breve repaso a sus últimas colaboraciones. Luego, responde: «En cada estilo con el que trabajo trato de que las canciones tengan detallecitos, como un arreglo de cuerdas o una frase de guitarra, que sean como caramelitos para el oído», define. «Quizás alguien no se da cuenta porque no entiende de música, pero su inconsciente seguro lo valora. Es una manera de enfatizar una sección o lograr que no te aburra».

«Las opciones son interminables y eso es lo que te mantiene todo el tiempo con ganas», comenta. «No hay límites en esto de producir, y eso es lo más divertido».

