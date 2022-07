Nicmer Evans pide a Barboza  presentar cronograma de primarias

Entornointeligente.com /

El politólogo Nícmer Evans, propuesto recientemente por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) como candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, pidió este jueves a la Plataforma Unitaria que presente un cronograma para las elecciones primarias. «Está muy bien que se dé un año para el desarrollo de las primarias, pero necesitamos avanzar en un cronograma electoral certero, un cronograma electoral que permita que ese espíritu inclusivo inicial sea verdadero y se concrete», dijo el dirigente en un video publicado en su cuenta de Instagram. Evans celebró que todas las personas que quieran un cambio político podrán medirse en las primarias previstas para 2023, según anunció la Plataforma Unitaria, que señaló que la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados por los partidos que integran la coalición antichavista. Al respecto, aseguró que su organización, que no es parte de esta plataforma, va a participar en la contienda, «siempre y cuando existan las condiciones para que esto suceda». «Lo que estamos pidiendo es que, en conjunto con todos aquellos que hemos expresado la voluntad de ser parte de este proceso de primarias, podamos constituir una comisión técnica que avance en la elaboración del cronograma y en la constitución de una comisión electoral que sea reconocida por todas las partes», solicitó. Además, reiteró que las primarias «deben ir más allá» de la Plataforma Unitaria, por lo que espera que esa comisión técnica esté conformada por figuras «ampliamente reconocidas por sus credenciales», y no por miembros de equipos políticos de ningún aspirante a ser el representante opositor en los comicios presidenciales del 2024. El pasado 26 de junio, el (MDI) propuso a Evans como candidato para las elecciones presidenciales previstas en Venezuela en 2024, e indicó que está dispuesto a participar en las primarias organizadas por la oposición «siempre y cuando éstas respondan a condiciones consensuadas». «Acordamos presentar, ante el eventual proceso de primarias organizado por la Plataforma Unitaria democrática (bajo las condiciones que logren consensuar y que respondan a la mayor amplitud e inclusión posible), la postulación emergente a la candidatura presidencial del politólogo y fundador de nuestra organización Nícmer Evans», dijo el MDI en un comunicado.

