Nicky Jam reconoce que tiene problemas para comprometerse con sus parejas: «La cosa se pone muy seria me vuelvo loco»

Muchos califican la vida amorosa de Nicky Jam como inestable por sus diferentes relaciones con mujeres, sobre esto el reguetonero habló y dio la razón por la que cambia tanto de novia.

El artista de origen dominicano y puertorriqueño reconoció que tiene problemas para comprometerse con sus parejas.

«La realidad es que yo tengo un problema con el compromiso, lo admito, es un problema mío. Soy inquieto, así que cuando de pronto la cosa se pone muy seria me vuelvo loco», confesó en una entrevista en el programa «Hoy Día» de Telemundo.

El cantante de «Sin novia» expresó que los compromisos lo ponen nervioso y que por eso le da la «loquera» y termina separándose de sus parejas.

Sobre su ruptura con la modelo Aleska Génesis, con quien terminó el pasado mes de marzo, no quiso ahondar en los detalles y aclaró que todavía se siguen amando.

«Mi ex (Aleska) y yo quedamos en buenos términos (…) ella me ama mucho y yo la amo mucho. La gente especula sobre lo que pasó (…) pero tú puedes estar muy enamorado y de repente se acaba la relación».

El multipremiado artista se negó a hablar sobre lo que pasó en su relación con la modelo, quien se encuentra envuelta en una polémica con su ex el empresario Miguel Mawad.

Obviamente yo no puedo hablar de mi relación porque es una falta de respeto a mi ex, y el caballero tiene mala memoria, yo no tengo por qué hablar de mi ex, y hablar de mi intimidad», comentó.

Además, ni siquiera hablaría mal de su ex si lo llegasen a lastimar y en el caso de Aleska expresó: «Yo la quiero mucho, la amo mucho y le deseo lo mejor, y siempre le voy a desear lo mejor… Todas mis ex me aman, son locas conmigo… Soy bacán, soy buena gente, incluso cuando meto la pata, soy transparente, entonces saben lo que hago, peor es con los que creían que eran una cosa, y terminan siendo otra cosa diferente».

El reguetonero y la modelo venezolana terminaron su relación en el primer trimestre del año y semanas más tarde Nicky, en una entrevista para el canal de YouTube «Molusco Tv» le preguntaron si estaba soltero. «Las mujeres se preguntan si estás soltero y si hay alguien con oportunidad [de conquistarle] otra vez». «Claro que sí», respondió entre carcajadas, dejando claro que su corazón vuelve a estar disponible.

Fue en septiembre del año pasado que el cantante confirmó su noviazgo con la maniquí tras ser captados juntos en varias ocasiones.

En Navidad, Nicky le regaló a su novia un impresionante Lamborghini color rosa, con apenas dos meses después de oficializar su noviazgo con la venezolana.

La joven subió a sus redes sociales las fotos del momento en el que descubrió su presente. «Gracias, bebé, por hacerme sentir como una Barbie», comentó en su cuenta de Instagram.

A principios del año 2021, el intérprete de «El amante» terminó la relación con su anterior novia Cydney Moreau justo un año después de pedirle matrimonio.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

