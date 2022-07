Nicky Jam no quiere novias, solo amigas con derecho

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- Si a Nicky Jam le preguntan ¿qué prefiere? si novia o amiga con derecho, él se inclinaría por la segunda opción y plantea cuatro razones para llegar a esa conclusión.

«Papi, no te toca presentar la familia ni que estén preguntando qué son, dónde se conocieron ni nada. No van a pelear por celos, eso es ley, los amigos con derechos no se celan. No toca celebrar aniversarios o fechas especiales, tas tranquilo en lo tuyo. Es sin rodeos, van a lo que van, a lo que nos gusta y listo. Cuénteme pa’ ustedes por qué es mejor ser amigos con derechos que novios», escribió el cantante en su Instagram.

La posición del urbano dejó a muchos sorprendidos, otros criticaron lo que entienden promueve la promiscuidad sexual y otros simplemente afirman que él está despechado por la reciente ruptura con la modelo venezolana Génesis Aleska, su última pareja conocida después de que rompiese su compromiso con Cydney Moreau.

