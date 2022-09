Nicky Jam defiende a Aleska Génesis y asegura amarla todavía

Entornointeligente.com /

La venezolana Aleska Génesis reveló que el cantante boricua Nicky Jam, le manifestó su respaldo en la polémica y acusaciones hechas en su contra por parte de su exnovio Miguel Mawad.

Aleska Génesis se ve envuelta en una polémica, luego de que su expareja, Miguel Mawad la acusara de ser una «mujer prepago».

Es así, cómo Nicky Jam salió en defensa de la criolla y confesar que aún la sigue amando.

En entrevista con Hoy Día de Telemundo, el reguetonero habló sobre el tema, añadiendo que tiene problemas con los compromisos.

«Yo y mi ex quedamos en buenos términos, yo tengo un problema con el compromiso, lo admito, entonces cuando la cosa se pone muy seria me vuelvo loco, pero ella me ama mucho y yo la amo mucho y quedamos como panas», comenzó diciendo.

El artista, considera que es una falta de respeto hablar de una relación que ya pasó.

Por tal razón, dejó claro que él no hablaría mal de ella de ninguna manera.

¿Será que Nicky Jam y Aleska Génesis quieren volver? «Obviamente yo no puedo hablar de mi relación porque es una falta de respeto a mi ex, y el caballero tiene mala memoria, yo no tengo por qué hablar de mi ex, y hablar de mi intimidad», comentó.

«Yo la quiero mucho, la amo mucho y le deseo lo mejor, y siempre le voy a desear lo mejor… Todas mis ex me aman, son locas conmigo… Soy bacán, soy buena gente, incluso cuando meto la pata, soy transparente, entonces saben lo que hago, peor es con los que creían que eran una cosa, y terminan siendo otra cosa diferente», agregó Nicky Jam.

Por su parte, Génesis afirmó que el boricuo siempre la apoyó.

«Nicky fue un hombre que me ayudó muchísimo, me dio mucho valor, me ayudó a subir el autoestima, me dio mucho amor, me hizo sentir una mujer respetada, amada, fue una relación que me hizo sentir fortalecida y de cierta manera protegida», dijo.

Visite nuestra sección de En el Chisme Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com