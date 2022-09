Nick Kyrgios vence a Medvédev en el US Open

Entornointeligente.com /

Nick Kyrgios,número 22 del mundo,dio la gran sorpresa en esta edición del US Open 2022 al vencer al número 1 del mundo Daniil Medvédev en cuatro sets 6-7, 6-3, 3-6 y 2-6 El australiano y el ruso le regalaron a toda la fanaticada del tenis un increíble primer set, donde ambos se quebraron el servicio y se fueron a un tie break. Medvédev tuvo tres set point en el tie break, pero no pudo concretar ninguno. En cambio Kyrgios pudo sobreponerse a los embates del ruso y consiguió llevarse el set en su segundo set point. Para el segundo set Daniil Medvédev salió decidido a emparejar las cosas y así fue, consiguió quebrarle el servicio temprano Nick y desde ese punto tomó el control del set. Nick Kyrgios mantuvo la calma y se mantuvo concentrado en el encuentro, pese a haber perdido el segundo set. El australiano volvió a hacerse fuerte con su servicio y en consiguió en el tercer juego quebrarle el servicio al número 1 del mundo y con muy buenos golpes de derecha consiguió adueñarse del tercer set. La afición que estaba presente en el Arthur Ashe Stadium estaba presenciando la mejor versión de Nick Kyrgios esta temporada sobre una cancha de tenis y contra el mejor tenista en la actualidad, Daniil Medvédev. El ruso salió decidido a intentar igualar el encuentro a dos set por lados, pero no lo consiguió debido a que Kyrgios le quebró el servicio apenas en su segundo juego de saque. El australino mantuvo su servicio en el cuarto set y con buenos golpes de derecha y haciendo correr de un lado de la cancha a otro al ruso, consiguió llevarse la victoria. Daniil Medvédev con esta derrota pierde el número 1 del mundo debido a que sus perseguidores clasificaron a los cuartos de final y la sumatorias de puntos lo favorecen. Para el segundo set Daniil Medvédev salió decidido a emparejar las cosas y así fue, consiguió quebrarle el servicio temprano Nick y desde ese punto tomó el control del set. Kyrgios mantuvo la calma y se mantuvo concentrado en el encuentro, pese a haber perdido el segundo set. El australiano volvió a hacerse fuerte con su servicio y en consiguió en el tercer juego quebrarle el servicio al número 1 del mundo y con muy buenos golpes de derecha consiguió adueñarse del tercer set. La afición que estaba presente en el Arthur Ashe Stadium estaba presenciando la mejor versión de Nick Kyrgios esta temporada sobre una cancha de tenis y contra el mejor tenista en la actualidad, Daniil Medvédev. El ruso salió decidido a intentar igualar el encuentro a dos set por lados, pero no lo consiguió debido a que Kyrgios le quebró el servicio apenas en su segundo juego de saque. El australino mantuvo su servicio en el cuarto set y con buenos golpes de derecha y haciendo correr de un lado de la cancha a otro al ruso, consiguió llevarse la victoria. Daniil Medvédev con esta derrota pierde el número 1 del mundo debido a que sus perseguidores clasificaron a los cuartos de final y la sumatorias de puntos lo favorecen. EFE

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com