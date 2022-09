Nick Kyrgios llega a sus primeros cuartos de final del US Open

Entornointeligente.com /

La «nueva» versión de Nick Kyrgios 4:15 (CNN) — Nick Kyrgios aparecerá en sus primeros cuartos de final del US Open cuando se enfrente este martes a uno de los rusos que juega bajo bandera neutral, Karen Khachanov, tras su triunfo sobre Daniil Medvedev.

El campeón defensor Daniil Medvedev fue eliminado del US Open tras perder 6-7 6-3 3-6 2-6 contra Nick Kyrgios en la cuarta ronda.

Medvedev ganó su primer título de Grand Slam en Nueva York el año pasado, pero el domingo fue superado por Kyrgios, que está disfrutando de la mejor racha de resultados de su carrera: llegó a la final de Wimbledon en julio y ganó el título del Citi Open en Washington el mes pasado.

Medvedev dijo después del partido que había tenido problemas físicos en la cancha, pero añadió que Kyrgios lo superó en los dos últimos sets.

«Hoy me sentí un poco mal», dijo a los periodistas tras el partido. «La cosa es que en Estados Unidos me pongo enfermo una vez seguro en el swing porque el AC (aire acondicionado) es una locura. El año pasado me pasó en Cincinnati».

«Hoy he sentido un poco la garganta… Al mismo tiempo, no es una excusa en absoluto porque Nick jugó bien».

Kyrgios celebra contra Medvedev, su cuarta victoria contra el número 1 del mundo en cinco encuentros.

Era la cuarta vez que Kyrgios ganaba a Medvedev en cinco enfrentamientos y la segunda en otros tantos meses tras la victoria en Montreal.

El australiano salvó varios puntos de set en un apretado tie break en el primer set, el primero que Medvedev había perdido en el torneo, antes de caer en el segundo set cuando perdió el servicio dos veces.

Medvedev igualó el partido, pero el impulso cambió a favor de Kyrgios cuando ganó cinco puntos consecutivos al servicio de Medvedev en el cuarto juego del tercer set.

El 23º cabeza de serie siempre pareció el favorito para ganar el partido a partir de ahí, rompiendo dos veces en el cuarto set para sellar la victoria en cerca de tres horas. Terminó el encuentro con 53 golpes ganadores, 21 de los cuales fueron aces.

«Creo que jugué de la manera correcta», dijo Kyrgios a los periodistas. «Hoy respondí de forma increíble. Solo pensé que el tercer y cuarto set fueron tan libres. Me divertí mucho, disfrutando de cada momento en el Ashe (Estadio Arthur Ashe). Estoy muy orgulloso de ello».

Medvedev fue eliminado en cuatro sets por Nick Kyrgios en el US Open.

Kyrgios lleva una racha de nueve partidos sin perder en la fase previa al US Open, desplegando una nueva concentración y consistencia en la cancha que le ha permitido disfrutar de un éxito considerable esta temporada, algo que atribuye a la superación de los problemas de salud mental de los últimos años.

«Siento que estoy más orgulloso de la forma en que me he recuperado después de todo, honestamente», dijo. «He estado en algunas situaciones realmente difíciles mentalmente, y en algunos lugares realmente aterradores».

«Obviamente, si lo ves en el papel, probablemente no se esperaba que ganara. Quizá me lleve un set o dos si tengo suerte… Me senté en el vestuario después y me sentí muy orgulloso de mi desempeño, porque hubo un momento en el que no creí que fuera capaz de sacarlo adelante y hacer esto».

