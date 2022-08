Nicaragua: polizia irrompe curia Matagalpa, arrestato vescovo

Entornointeligente.com /

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 19 AGO – Forze di polizia del regime di Daniel Ortega hanno fatto irruzione nella curia della diocesi di Matagalpa, dove da giorni erano ad una sorta di arresti domiciliari il vescovo Rolando José Alvarez con sei sacerdoti e sei laici. A dare l’allarme è stata la stessa diocesi sui social. Secondo la stampa locale il vescovo sarebbe stato portato via per essere arrestato. Da mesi in Nicaragua è in atto una repressione contro la Chiesa cattolica accusata di sostenere gli oppositori del regime sandinista. (ANSA).

