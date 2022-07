Nicaragua: El fundador del Canal 100% Noticias se declara en huelga de hambre en la cárcel

Entornointeligente.com /

El fundador del medio 100% Noticias y exprecandidato presidencial, Miguel Mora, permanece preso en la cárcel El Chipote, en Nicaragua, donde se ha declarado en huelga de hambre.

SAN JOSÉ — Organizaciones de derechos humanos dieron a conocer esta semana que el periodista y fundador del Canal 100%Noticias , Miguel Mora, comenzó una huelga hambre en la cárcel de máxima seguridad donde permanece, tras ser detenido por segunda ocasión luego de anunciar su decisión de aspirar a la presidencia en 2021.

Mora ha adoptado dicha medida como forma de protesta para que las autoridades nicaragüenses le permitan ver a su hijo con discapacidad, con quien no tiene contacto alguno desde su detención hace más de un año, según informó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Yader Valdivia, abogado del Colectivo comentó a la Voz de América que Mora demanda además que mientras esté recluido se le garantice un trato mínimo.

«Esta medida que toma Mora es extrema y legítima. Mora no pide su libertad que exigimos todas las personas nicaragüenses, él demanda que durante esté recluido se respeten derechos mínimos y le permitan ingresar una biblia o ver a su hijo», sentenció.

También lea EEUU denuncia criminalización del periodismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela Según Valdivia, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha justificado la decisión de no permitir el ingreso del hijo de Mora porque «no tienen las condiciones necesarias porque él usa silla de ruedas», algo que el experto considera como absurdo.

«Hay otros presos políticos, como Tamara Dávila que tampoco ha podido ver su hija, hay una negativa para que los presos políticos no puedan ver a sus hijos, se les violenta sus derechos también porque están en celdas de máxima seguridad, no en un sistema penitenciario convencional», agregó.

Mora fue detenido en junio de 2021 en medio de una escalada de persecución contra los críticos a Ortega en ese año electoral. Posteriormente fue condenado a 13 años de cárcel por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional».

Estados Unidos dijo en ese entonces que ​ los juicios «eran una burla» en donde no se respetaba el debido proceso.

«A puerta cerrada y con innumerables irregularidades procesales, estos juicios son una burla a la justicia y al debido proceso», señaló un portavoz del Departamento de Estado a la VOA .

También lea Nicaragüense lo deja todo atrás para promover un ancestral legado familiar Según la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las condiciones carcelarias del fundador de 100%Noticias son críticas.

«Conocemos que la situación de los que se encuentran en el Chipote o en otros centros penitenciarios de Nicaragua y es deplorable. No les permiten ni siquiera una biblia a quienes lo han solicitado, tampoco cobijas para el frío», subrayó Víctor Manuel Pérez de la organización de Periodistas Independientes de Nicaragua (PCIN).

Otros reos en condiciones duras La petición de Mora se conoció tras una nueva visita que realizó su familia durante esta semana.

Familiares de otro grupo de presos políticos emitieron un comunicado este martes en donde también se informaba sobre la condición del resto de opositores. Aseguraron que persiste «la arbitrariedad y falta de cumplimiento de la ley en el régimen de visitas».

De igual forma indicaron que se les informó «una hora antes de que tuvieran que presentarse» y en cuanto a la paquetería, a algunos se les rechazó el ingreso de los escasos alimentos que otras veces han aceptado.

También lea Los siete precandidatos presidenciales arrestados por la justicia de Ortega fueron declarados «culpables» «Se mantiene la política de no ingreso de material de lectura y escritura, llegando al extremo de quita las etiquetas de los alimentos para que no puedan leer absolutamente nada. Demandamos el ingreso de material de lectura y escritura», señalaron los familiares de los reos en un comunicado.

También dijeron que se mantiene aislados a las disidentes sandinistas Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, la exguerrillera Dora María Téllez y Tamara Dávila.

Denunciaron que se mantiene la falta de atención médica especializada a los presos políticos Pedro Vásquez, extrabajador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro; al periodista Miguel Mendoza; y a Juan Lorenzo Holman, gerente general de La Prensa.

«Muchos de los problemas de salud de los opositores están asociados a las condiciones precarias en las que los mantienen, como las planchas de concreto en que duermen, falta de almohadas y frazadas», entre otras cosas.

Las autoridades del Ministerio de Gobernación no se han pronunciado sobre las demandas de los familiares de los reos políticos, a como tampoco la administración de Daniel Ortega.

