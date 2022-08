Niñas peruanas que visitarán la NASA esperan enseñar lo que aprendan en centro espacial

Entornointeligente.com /

A pocas semanas de su viaje, las 14 niñas seleccionadas del programa Ella es Astronauta -que residen en Lima, Arequipa y Cusco- ya tienen sus preguntas listas para las astronautas e ingenieras aeroespaciales que las recibirán en la sede de la NASA a fines de este mes. Gabriela Quispe Mollehuara , estudiante de cuarto de secundaria de la I.E. N° 0069 Machu Picchu, en San Juan de Lurigancho, señaló a la agencia Andina que siempre ha estado interesada en temas vinculados a los robots o tecnologías como la inteligencia artificial. «Lo que voy a preguntar demasiado es cómo es la tecnología que maneja la NASA, los cohetes, la comunicación del espacio a la Tierra», dijo. Además, está interesada en experimentar más en el mundo de la ciencia para luego enseñar todo lo aprendido. «Viajar a la NASA es un paso para aprender más sobre a lo que se dedica un ingeniero en NASA y mi perspectiva es ir a trabajar a la NASA», confesó sobre sus nuevas aspiraciones. También tiene un mensaje para las niñas: «Hay una frase que siempre me ha acompañado: ‘Todo lo que sueñas y quieres está al otro lado del miedo. No tengas miedo de asumir riesgos para lograr tus sueños. Y si yo pude, ellas también'». Lee también: Conoce a las escolares de Lima, Arequipa y Cusco que visitarán sede de la NASA Mitca Arellano Pisfil , estudiante de cuarto de secundaria de la IE 1264 «Juan Andrés Vivanco», en Ate, aún no puede creer que solo falta días para cumplir su más grande sueño. «Yo nunca me he subido a un avión, por eso, tengo más interés sobre cómo son los cohetes, que son más gigantescos (que los aviones). También me gustaría aprender sobre los satélites, sobre cómo funciona la comunicación de todo el mundo», contó Mitca a la agencia Andina . Al estar cada vez más involucrada con el mundo de la ciencia, piensa que podría elegir una carrera vinculada con la tecnología. «No se rindan. Sigan esforzándose para hallar una carrera que no solo sea para ganar económicamente, sino para potenciarse profesionalmente», recomendó a las escolares. Jimena Terán , estudiante de sexto de primaria de la IE 6050 Juana Alarco de Dammert, en Miraflores, es la más pequeña de la tripulación de niñas que viajarán al Centro Espacial Houston. «Me gustaría ver a mis profesores, son personas increíbles, he tenido zoom con ellos. Hay un pedazo de luna y quisiera poder tocarlo», manifestó Jimena, curiosa sobre lo que verá en la NASA. Este primer gran logro le ha dejado una lección. «Definitivamente ha cambiado mi vida. Antes era una niña con sueños, pero pensaba que no se podían hacer realidad o siempre (tenía) dudas, pero desde que participo en este programa me siento más empoderada». A su regreso, quiere dar a conocer esta experiencia. «Mi sueño es que todas las niñas de este país y del todo el mundo tengan las mismas oportunidades que tengo ahora. Quisiera que nunca se rindan. Estudiar le va a dar la libertad de quién quieren ser». Este propósito también es compartido por Cielo Espinoza, estudiante de cuarto de secundaria de la institución educativa Gabriela Mistral, en La Victoria. En diálogo con la agencia Andina , Cielo señaló que le interesa aprender sobre la tecnología que se utiliza en la NASA. «Este aprendizaje me va a abrir bastantes puertas para postular a más programas, y adquirir conocimiento para poder impartirlo», dijo. «Yo quería estudiar ingeniería biomédica y computación científica, pero en todo el programa he estado aprendiendo bastantes cosas sobre ciencia y física, y he querido ampliar mis horizontes interesándome más por la astronomía. Yo amo esa área porque habla de los agujeros negros, las posibilidades de vivir en otros planetas, me encantan esas áreas», confesó entusiasmada. Recientemente, las 14 niñas seleccionadas por la fundación She is -de 11 a 15 años- fueron recibidas por Rebecca Danis Webb , agregada para Asuntos de Cultura y Educación de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, quien las felicitó por sus logros. Las escolares han recibido capacitación en cultura estadounidense para prepararse para su viaje. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? La ingeniera Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Espaciales de la NASA, explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb y la contribución a la investigación del Perú y el mundo. ?? https://t.co/DcnLIeLuQv ? Sofía Pichihua ( @zophiap ) pic.twitter.com/kpdKIiRch1

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) SPV Publicado: 11/8/2022

