Niñas peruanas que serán capacitadas en NASA visitaron sede de la agencia espacial peruana

Las niñas fueron recibidas por el jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú – CONIDA, el Mayor General FAP José Antonio García Morgan, quien destacó el esfuerzo y compromiso de estas pequeñas gigantes de la ciencia peruana. » Veo en ustedes el futuro del Perú , nunca dejen de perseguir sus sueños’’, señaló. Cabe destacar, que la convocatoria estuvo abierta desde el 10 de febrero al 15 de marzo. En el Perú hubo 674 postulaciones de diferentes regiones. Tras un riguroso proceso de selección, realizado por la Fundación She is y su comité educativo, se seleccionaron a las 14 niñas tripulantes, que provienen de Arequipa, Lima y Cusco. Lee también: La NASA vuelve aplazar despegue de la misión Artemis I Ya se encuentran en Houston A las 7 a.m. del domingo 4 de setiembre, las catorce niñas del programa «Ella es Astronauta» -de 11 a 15 años- arribaron a la ciudad de Houston (Texas, Estados Unidos). Desde mañana, lunes, participarán en charlas, eventos y talleres relacionados a la investigación y astronomía en la sede de la NASA. Durante su visita al Space Center de la NASA , las niñas tendrán la oportunidad de interactuar con expertos, astronautas y científicos de la agencia espacial norteamericana. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ¡Buenas noticias! ???????? Inventoras peruanas obtuvieron 13 medallas de oro en feria tecnológica de Corea del Sur Kiwie 2022 https://t.co/RlXGdRBbPp pic.twitter.com/k4ktGLaIX8

Publicado: 4/9/2022

