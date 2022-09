Niñas, niños y adolescentes: protagonistas y nuevos actores sociales para Chile

Entornointeligente.com /

Los niños, niñas y jóvenes representan casi el 25% de la población del país y si bien hoy forman parte de los discursos políticos, académicos y de expertos en niñez, continúan siendo un grupo olvidado en momentos electorales, no solo por no tener derecho a voto, sino que, además, por no tener espacios para que se escuchen sus propias voces, siendo siempre «representados» por adultos y adultas.

En su artículo 12, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña reconoce que las personas de menos de 18 años «son individuos con derecho en pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones». Establece, además, que los Estados firmantes les garantizarán el derecho de expresar su opinión libremente y que les tendrán en cuenta en todos los asuntos que les afectan.

Aquel mandato, firmado y ratificado por Chile en 1990, nos obliga a actuar para garantizar esos derechos, especialmente frente a la invisibilización de la niñez y adolescencia, tanto en los diagnósticos como en las propuestas de solución que se dan a las problemáticas que enfrentan: los más pobres entre los pobres (CASEN 2017), baja participación electoral (SERVEL 2017), víctimas de violencia (SubPRevDel, 2017), crisis del SENAME – Mejor Niñez (2006 a la fecha), entre otros datos, nos delatan como una sociedad donde no son ellos y ellas, ni sus necesidades, la prioridad.

Hay consenso en el mundo sobre que, para revertir esta tendencia, es clave educar desde temprana edad sobre la importancia de sus derechos, la democracia y sus valores. Al educar a niños y niñas, para que participen y expresen su opinión, se contribuye a la formación de sociedades más democráticas, basadas en el diálogo y el respeto.

La familia y el colegio se constituyen como espacios principales para fomentar la participación, especialmente al generar instancias de diálogo y conversación que permitan crear interés en niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, fomentando su espíritu cívico y la información responsable.

Desde el año 2016 World Vision ha realizado la campaña «[email protected] Niñ@s también votan», en donde las principales preocupaciones de [email protected] niñ@s han estado ligadas, entre otras, a:

Compartir y ser cuidados por sus adultos significativos y que entiendan que son niñ@s y que pueden equivocarse, que se les proteja de la violencia, que se cuide el medioambiente y existan acciones contra el cambio climático, que se respete y proteja de la violencia a mujeres, a los adultos mayores, pueblos originarios y disidencias sexuales, que se les permita votar y tener mecanismos y espacios de participación, que se respeten sus derechos y se les proteja de distintas violencias (doméstica, social y cibernética).

Los datos nos refuerzan la necesidad de abrir nuevos espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, considerando sus intereses y sus formas de comunicación y convivencia, entendiendo que también son ciudadanos con derechos, necesidades y propuestas. En Chile y el mundo hay distintos ejemplos de participación infantil. Por ejemplo, jardines infantiles que realizan elecciones presidenciales, elecciones de Centros de Alumnos, los consejos consultivos de las Oficinas de Protección de Derechos, colectivos de activismo adolescente con foco en el feminismo o el medioambiente, colectivos artísticos y deportivos, entre otros.

Por todo lo anterior es que este 4 de septiembre propiciaremos la participación simbólica de la niñez y adolescencia en el plebiscito de salida del proceso constituyente, a través de la plataforma online «[email protected] Niñ@s también votan», una instancia que posibilita que, en un diálogo intergeneracional virtuoso con sus familias y cuidadores, [email protected] niñ@s se representen a sí [email protected] y tengan espacios efectivos de opinión sobre intereses y temas relevantes, haciéndose parte del discurso público.

Nos queda mucho por avanzar como país en el reconocimiento pleno de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, en la promoción de su participación efectiva e incidente, que recoja y escuche sus propias opiniones y necesidades.

