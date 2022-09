Niñas afganas demandan a los talibanes apertura de escuelas

Entornointeligente.com /

Decenas de niñas se han manifestado este sábado en la provincia afgana de Paktia para protestar por el cierre de sus escuelas, en medio de la negativa de los talibanes a reabrir los centros de secundaria para las alumnas desde su llegada al poder.

Al grito de «queremos educación, necesitamos que nuestras escuelas estén abiertas», un grupo de estudiantes y profesoras ha salido a la calle para pedir la reapertura de escuelas de secundaria femeninas al enterarse de que volvieron a cerrar los centros abiertos a principios de semana.

La protesta se produce cuando varios centros educativos de la provincia reabrieran sus puertas, a pesar de que las autoridades no habían emitido orden oficial al respecto.

— Javid Faisal (@Javidfaisal) September 10, 2022 Oficialmente, los talibanes han prohibido la educación secundaria de las niñas, pero la orden ha sido ignorada en algunas partes de Afganistán, lejos de las bases del poder central de Kabul y Kandahar.

Desde que tomaron el poder en agosto del año pasado, los talibanes han impuesto duras restricciones a niñas y mujeres para cumplir con su austera visión del Islam, expulsándolas efectivamente de la vida pública.

— Ahmad F Samin (@ahmadfsamin) September 10, 2022 En marzo ordenaron el cierre de todas las escuelas secundarias para niñas pocas horas después de reabrirlas por primera vez desde que regresaron al poder.

Por otra parte, los residentes de la provincia sureña de Kandahar expresaron su preocupación por el cierre de las escuelas de niñas mayores de sexto grado y dijeron que el cierre de las escuelas tendrá un impacto negativo en el sector educativo del país.

— Wazhma Tokhi (@WazhmaTokhi) September 10, 2022 También pidieron al Emirato Islámico que reabriera las escuelas para las alumnas en los grados 7-12.

«Ellas (las niñas) pensarán que ya no tendrán acceso a la escuela, esto afectará su moral», dijo Shams Kamran, residente de Kandahar.

«Si estudiamos hasta el sexto grado y no más, ¿cuál es el propósito de que estudiemos en la escuela?» dijo Naznin, un residente de Kandahar.

