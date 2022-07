Niña vietnamita que aparece en fotografías de guerra más icónicas de la historia

Entornointeligente.com /

La niña vietnamita que aparece en una de las fotografías de guerra más icónicas de la historia recibió su último tratamiento de la piel en una clínica de Miami esta semana, 50 años después de que un bombardeo con napalm la abrasara.

Kim Phuc Phan Ti, ahora de 59 años, fue fotografiada por un periodista el 8 de junio de 1972 corriendo hacia la cámara y llorando después de que el ataque dejara su cuerpo cubierto de quemaduras de tercer grado. Tenía nueve años en ese momento y se la conocía comúnmente como Napalm Girl.

Sus lesiones la dejaron sufriendo un dolor debilitante durante la mayor parte de su vida, lo que la llevó a buscar varios procedimientos y tratamientos de injertos de piel en los últimos años para aliviar su sufrimiento. Ayer recibió el último de esos tratamientos.

El periodista que la fotografió en 1972, Nick Ut, de 71 años, la acompañó en el procedimiento para tomar fotografías, poco más de cincuenta años después del día en que tomó la foto ganadora del Premio Pulitzer.

Artículos Relacionados Encuentran bacterias congeladas en el Tibet

Luis Rodriguez Jun 30, 2022 Hombre hace con sus ojos algo casi imposible y es el único

Luis Rodriguez Jun 30, 2022 Kim Phuc Phan Ti, ahora de 59 años, tenía nueve años cuando fue fotografiada inmediatamente después de ser alcanzada por un ataque con napalm en el sur de Vietnam.

En 2015, Phan Ti buscó tratamiento con la Dra. Jill Zwaibel en Miami para tratar el dolor insoportable que la atormentaba desde el atentado de 1972.

Phan Ti le dijo a CBS News que recordaba claramente haber jugado con otros niños ese día en 1972, cuando los soldados vietnamitas comenzaron a gritarles que corrieran.

«Y miré hacia arriba, vi el avión y cuatro bombas aterrizando así», dijo.

Phan Ti y otros habían estado huyendo de un ataque de Vietnam del Norte en las afueras de la aldea de Trảng Bàng, cuando la fuerza aérea de Vietnam del Sur confundió al grupo con soldados de NV y arrojó bombas de napalm sobre ellos.

Le quemaron la ropa y recibió quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo.

Ella recordó haber gritado ‘¡Demasiado calor! ¡Demasiado caliente!’ en vietnamita mientras huía calle abajo de las llamas.

Fue entonces cuando Ut tomó la foto que conmocionaría al mundo en la portada del New York Times.

El periodista que la fotografió en 1972, Nick Ut, de 71 años (izquierda) se unió a ella para el procedimiento para tomar fotografías, poco más de cincuenta años después del día en que tomó la foto ganadora del Premio Pulitzer.

Phan Ti recordó haber gritado ‘¡Demasiado calor! ¡Demasiado caliente!’ en vietnamita mientras huía calle abajo de las llamas

Nick Ut y Kim Phuc Phan Ti en una exposición fotográfica en Milán, Italia, en 2022. Los dos siguen siendo amigos desde el bombardeo con napalm en Vietnam.

Después de tomar la foto, Ut y varios periodistas en la escena llevaron a Phan Ti y a otros niños heridos en el ataque a un hospital en las cercanías de Saigón.

Allí, los médicos le dijeron que la niña escaldada no tenía ninguna posibilidad. «Incluso el médico dijo que morirá, de ninguna manera sigue viva», dijo Ut a CBS, «les dije tres veces y dijeron que no, luego sostuve mi pase de prensa y dije: ‘Si ella muere, mi foto en cada primera plana de todos los periódicos. Y se preocupan cuando digo eso y se la llevaron adentro de inmediato.

Pero Phan Ti aguantó, y después de más de un año en el hospital y casi 20 cirugías, fue dada de alta, pero pasarían casi diez años y varias cirugías más antes de que pudiera volver a moverse correctamente.

Incluso entonces, el dolor insoportable, exacerbado por moverse de cierta manera, persistió durante años y casi la llevó al suicidio.

Antes de mudarse a Occidente, Kim quería ser médico y estudió medicina en una universidad de Vietnam.

Fue vista como un ‘símbolo nacional de guerra’ y fue supervisada diariamente, utilizada en películas de propaganda y sometida a constantes entrevistas como ejemplo de la barbarie de Occidente y la ideología anticomunista.

Luego, el régimen decidió enviarla en un viaje mundial desde La Habana a Moscú como parte de un impulso propagandístico mundial.

Durante una escala en Canadá, ella y su esposo Bui Huy Toan, un estudiante vietnamita que conoció en Cuba, decidieron solicitar asilo y luego la ciudadanía, y tuvieron dos hijos en Toronto.

El ataque de ese día mató a dos de los primos de Kim y a otros dos aldeanos, y ella permanecería en el hospital durante 14 meses y se sometería a 17 procedimientos quirúrgicos, incluidos trasplantes de piel.

El napalm había sido arrojado accidentalmente por Vietnam del Sur respaldado por Estados Unidos contra sus propias fuerzas y civiles, despojándose de la ropa de Kim mientras corría desesperadamente en busca de ayuda.

También mantuvo una amistad con el fotógrafo Ut, a quien atribuye haberle salvado la vida y habla por teléfono con él todas las semanas. Ella lo llama ‘tío Ut’ y él piensa en ella como una hija.

Kim escribió en el New York Times : ‘Sin embargo, también recuerdo haberlo odiado a veces. Crecí detestando esa foto. Pensé para mis adentros: «Soy una niña pequeña. Estoy desnuda. ¿Por qué tomó esa foto? ¿Por qué mis padres no me protegieron? ¿Por qué imprimió esa foto? ¿Por qué yo era el único niño desnudo mientras mis hermanos y primos en la foto tenían la ropa puesta?» Me sentí feo y avergonzado.

El napalm había sido arrojado accidentalmente por Vietnam del Sur respaldado por Estados Unidos contra sus propias fuerzas y civiles, y Kim se despojó de la ropa mientras corría desesperadamente en busca de ayuda, gritando «demasiado calor, demasiado calor».

Mató a dos de los primos de Kim y a otros dos aldeanos, y ella permaneció en el hospital durante 14 meses y se sometió a 17 procedimientos quirúrgicos, incluidos trasplantes de piel.

En 2015 buscó tratamiento para el dolor con la Dra. Jill Zwaibel en Miami. Conociendo la historia de Phan Ti, Zwaibel accedió a realizar tratamientos sin cargo.

‘Ahora, 50 años después, ya no soy una víctima de la guerra, no soy la chica Napalm’, dijo Phan Ti, ‘Ahora soy una amiga, soy una ayudante, soy una abuela y ahora soy una sobreviviente llamando por la paz .

T ambién Lee: Excuñado de Shakira revela detalles de su separación

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com