Niña venezolana fue asesinada en Colombia

Foto: Archivo El impactante suceso ocurrido el pasado jueves 24 de septiembre, en el barrio Soledad de Barranquilla, enlutó a una familia zuliana.

La pequeña de cinco años que murió en medio de una balacera suscitada en la referida localidad, era de Maracaibo, así lo dio a conocer: Jhonana Urdaneta, abuela de la pequeña, al diario El Heraldo.

Urdaneta aseguró que los sicarios iban por Jhonnrad José Aldana Ferrer, alias «Bebeto», de 26 años, quien murió en el lugar del atentado, descartando que su familia tuviese algún tipo de problemas.

“Él trabajaba con el esposo de mi hija polarizando vidrios. Nosotros sabíamos que él había tenido problemas en Venezuela (todos nosotros somos de Maracaibo). Yo ya no vivía con mi hija porque me mude para poder dejarles la pieza a ellos. A nosotros nos habían dicho que a Jhonnrad lo estaban buscando, pero mi hija y mi yerno me dijeron que ayudáramos al hombre debido a que estaba solo acá y no tenía a nadie. Esta desgracia nos deja una enseñanza muy fea”, detalló la mujer.

En el ataque perpetrado, Jesús Miguel Blanco Batista, de 37 años, dueño de la casa fue herido de bala en el abdomen; mientras que Richard Alberto Montana Pedroso, papá de la menor, registró seis heridas a balas que le impactaron en el tórax, el abdomen y en el glúteo izquierdo (dos en cada área), por lo que terminó siendo remitido a la Clínica Adelita de Char, de Barranquilla donde su pronóstico es reservado. “Él está muy delicado de salud”, dijo la mujer.

El referido diario precisó que Blanco Batista, tenía alquilados varios cuartos a algunas familias venezolanas, entre ellas a la de la menor asesinada.

Por su parte, El coronel Manuel Rojas Laverde, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se refirió la mañana de este viernes al atentado.

El alto oficial indicó que la institución ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos por quien suministre información del autor material del atentado.

