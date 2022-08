Niña tiene raro síndrome por el que no puede peinar su cabello y causa furor en redes

Entornointeligente.com /

Layla Davis tiene apenas 17 meses y fue diagnosticada como una de las cien personas en el mundo con el extraño » síndrome del cabello incontrolable «.

Esto significa que la niña posee una melena seca y encrespada que desafía todos los intentos de peinarla. Su historia no tardó en viralizarse y el perfil que le crearon sus padres en Instagram no tardó en conquistar a todos en las redes.

La rara condición se desarrolla entre el nacimiento y los tres años, aunque puede hacerse visible hasta los doce. Los niños que desarrollan este síndrome suelen tener el pelo de color castaño claro o rubio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Layla Davis (@laylas_locks)

«Layla tenía el cabello esponjoso hasta los doce meses y luego comenzó a crecer de manera descontrolada hacia afuera en todas las direcciones», contó Charlotte, la madre de Layla en declaraciones a The Sun.

En un principio, la mujer tenía la esperanza de que el pelo de su niña se desinflara, pero como eso no pasó, decidió llevarla al médico. «Estoy muy orgullosa de recibir el diagnóstico porque es muy raro. Parte de la razón por la que demoré en hacerle la prueba es porque solo hay cien personas en el mundo, es decir que las posibilidades de tenerlo son muy escasas», indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Layla Davis (@laylas_locks)

Afortunadamente, esta anomalía no tiene consecuencias en la salud, sino que solo afecta al pelo que crece de a mechones rebeldes hasta la pubertad. Sin embargo, el aspecto estético que genera puede provocar comentarios o miradas incisivas, que es lo que la madre de Layla quiere evitar: «Solo quiero que crezca y sepa que es increíble, aunque se vea diferente a otras personas».

En esa misma línea, y para crear conciencia acerca de esta rara enfermedad, la mamá de Layla creó un perfil en Instagram donde publica imágenes de la niña y subraya que «ser diferente es algo maravilloso».

De a poco comenzó a reunir más y más seguidores y recibe comentarios de todo tipo por su cabello particular. «Se parece a cuando me despierto por las mañanas, no veo diferencia alguna, salvo, claro, ella es más linda»; «Es una niña hermosa y su cabello es fabuloso» y «¡Eres hermosa!», fueron solo algunos de los comentarios

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Layla Davis (@laylas_locks)

