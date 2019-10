Entornointeligente.com /

Foto: Cortesía.

Capturaron en Puerto Ayacucho, estado Amanozas, a una pareja por un caso de infanticidio de una niña de dos años de edad; así lo informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, a través de Instagram.

Por lapatilla.com

Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Amazonas de la policía científica detuvieron a la madre y a el padrastro de la menor que vivían en la urbanización Alto Parima, parroquia Luis Alberto Gómez de Puerto Ayacucho.

La pequeña ingresó en brazos de sus representantes al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, parroquia Fernando Girón Tovar, y aseguraron que no reaccionaba.

Los médicos luego de la revisión médica, comprobando que la versión suministrada era falsa pues tras los exámenes forenses que se efectuaron al cadáver y demás investigaciones se concluyó que los sujetos maltrataban a la menor repetidas veces con fuertes golpes.

La infante murió producto de un shock hipovolémico, hemorragia pulmonar y fractura de cuatro costillas.

Los homicidas responden a los nombres de Chalelyko Saily Barros Abad (21) y Juan Alexis Arvelo Guaruya (29), quien es apodado como “Popeye” y además se descubrió que abusaba sexualmente de la niña y su madre no hacía nada para detenerlo.

Ambos fueron aprehendidos en las instalaciones del centro de salud y puestos a la orden de las Fiscalías de Flagrancia y Quinta del Ministerio Público en Materia del Niño, Niña y Adolescente de Amazonas.

Foto: vía Instagram (@douglasricovzla).

The post Niña fue asesinada por su madre y su padrastro tras recibir maltratos y abusos en Amazonas appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com