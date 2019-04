Niña de cinco años pierde la vida tras ser atacada por su perro rottweiler en su domicilio

Entornointeligente.com / La mañana de este miércoles, en Cochabamba, una menor de cinco años fue atacada en su domicilio por un perro mestizo rottweiler y poco después perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Es el segundo ataque de este tipo en menos de una semana en Cercado. El jefe de Zoonosis, Javier Rodríguez, informó que el animal pertenece a la familia y que el ataque dejó inconsciente y con múltiples heridas a la pequeña víctima, quien perdió la vida en el hospital infantil Manuel Ascencio Villarroel, en Cercado. “El perro es de la familia y el informe que tengo por el momento es que los familiares dejaron sola a la niña por salir a comprar pan. Seguramente la niña al verse sola salió gritando y fue atacada por el perro”, sostuvo. Rodríguez señaló que el can es un mestizo rottweiler y que será sometido a una evaluación para determinar si se recurre a la eutanasia. En el domicilio también se encontró a un pastor alemán y a dos pequeños mestizos. “Va a permanecer en zoonosis y vamos a realizar una evaluación. Según el decreto municipal que regula la ley 553 no podemos darlos en adopción si no al Ejército o la Policía. Entonces, haremos una evaluación para ver si se recurre a la eutanasia”, insistió. Además señaló que Zoonosis sancionará a los dueños por tenencia irresponsable de esa raza de perro. La mamá, la tía y la abuela de la menor fueron detenidas. El viernes pasado, en Sacaba, una niña de 13 años fue atacada por dos perros mestizos y se encuentra en el hospital Viedma con lesiones graves en el brazo derecho y ambas piernas.LINK ORIGINAL: La Razon

