Ni Roca Rey ni Morante: pero Castella sí

Fue la primera corrida de la Santamaría de las últimas décadas a la que no asistió el sabio aficionado Aldo Buenaventura, por quien se guardó un minuto de silencio al comienzo del festejo.

Fue una corrida sin Aldo, y también sin el anunciado fenómeno peruano Roca Rey, que se cayó del cartel y fue sustituido por el francés Sebastian Castella. Y fue también una corrida sin el genio Morante de la Puebla, que aunque se asomó al ruedo vestido de oro y azul rey después prefirió no torear. Dos capotazos. Ni un pase. Y dos broncas del público, que le importaron un bledo.

Pero es que un torero del caprichoso corte artístico de Morante no torea cuando no tiene toros que valga la pena torear, y los dos de Ernesto Gutiérrez que le tocaron en suerte no la valían.

El primero: tras los dos capotazos mencionados, en la muleta solo tuvo medios viajes y arreones defensivos. Con medio estoque clavado en el morrillo enhiesto como un mástil, Morante le intentó infinidad de descabellos, y lo mató de chiripa. El cuarto de la tarde: nada con el capote, cuatro inseguros muletazos de tanteo, el torero aburrido y el toro todavía más, media estocada tendida y una segunda bronca. Y los bonitos caballos frisones del arrastre se llevaron al toro, idénticos los dos, como un solo caballo ante un espejo.

Dentro del encierro de toros negros, bonitos y parejos, los dos mejores fueron los de Castella. O él los hizo mejores. Al segundo de la tarde chicuelinas algo rígidas, mejoradas en el quite. Y una faena de muleta abierta por cambios por la espalda, muy apretados, muy quietos, a un buen toro que humillaba y repetía. Facilidad. Y gran elegancia al andar, al acercarse o al retirarse del toro. Un estocadón como un rayo, aunque algo desprendido. Y una oreja.

Dos le hubiera cortado al quinto si hubiera matado bien. Más toro que sus hermanos, con el morrillo rizado. Parado de salida, pero obligado a andar y a embestir por el torero, que después hizo ya lo que quiso, en pie o de rodillas, por derechazos y naturales, con suavidad de seda y un despaciosísimo temple. Pero Castella se empeñó en matarlo a recibir, pinchando en hueso tres veces antes de agarrar un volapié tendido que le dio al toro una muerte de bravo, negándose a morir.

El colombiano Luis Miguel Castrillón tampoco tuvo suerte con sus toros y, a diferencia de Castella, no supo mejorarlos. Pero en cambio sí, a diferencia de Morante, se empeñó y porfió. En vano.

Se oyeron gritos que pedían “¡séptimo! ¡séptimo!”. No, por favor…

ANTONIO CABALLERO

Especial para EL TIEMPO

