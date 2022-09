Ángelo Peña: «Estudiantes para el merideño es importante, uno nace con esa camiseta desde muy niño»

Entornointeligente.com /

Luis Vílchez @lvilchez8.- El corazón de Estudiantes de Mérida ha sido Ángelo Peña (Mérida, 1989). Con ocho asistencias, líder en ese rubro junto a Edanyilber Navas (Monagas) y Antonio Romero (Zamora), y cuatro tantos ha sido el encargado de bombear fútbol desde el mediocampo. En una situación agridulce en medio de su regreso a casa, porque el club no vive su mejor momento en lo económico, pero con un gran rendimiento dentro del campo de parte del mundialista sub-20 (Egipto 2009), que los ha mantenido a flote a los andinos. El ex Sporting Braga habló con Balonazos.

«Uno quiere dar siempre lo mejor y se me han dado las cosas en lo deportivo. Hay situaciones que se escapan de las manos y que no se pueden resolver porque no le competen a uno. Gracias a los jugadores y cuerpo técnico aún estamos con vida de meternos en ese cuadrangular final (de Libertadores)» , comentó Peña. En cuanto a su retorno dijo: «Los compañeros y los profesores lo hacen sentir a uno con confianza. Estando en casa y en mi tierra da un poco más de motivación. Estudiantes para el merideño es sumamente importante, uno nace con esa camiseta desde muy niño y eso vale mucho. Lo valoramos bastante al club y se juega con el corazón».

¿Qué herramientas le da Leo González para aumentar su rendimiento? «Lo que se trabaja entre semana. Los movimientos que tengo que hacer, saber dónde recibir la pelota, dónde uno se hace fuerte y dónde el compañero te debe buscar. Luego viene la confianza y la libertad de movimientos. Agradecido con toda la gente que hace que uno esté bien», reflexionó. En cuanto a la pegada, por calendario no practica tanto como antes y para cuidar la parte muscular, pero confesó que tiene una buena competencia con Jesús «Pulga» Gómez y Ángel Urdaneta.

La campaña de Maurice Cova (Deportivo Táchira), Antonio Romero (Zamora), Edanyilber Navas (Monagas) y Peña son para optar por el Jugador Más Valioso de la Liga Futve. «Ojalá pudiese lograr cosas con Estudiantes para decir que fue una campaña buena. Con Mineros de Guayana, Caracas FC y Deportivo La Guaira tuve campañas en las que obtuvimos cosas. Al final del año se verá si pudo dar resultados lo que se está haciendo» , indicó el volante creativo.

Bastante agua ha corrido bajo el río, pero nunca perderá el sitial de honor de ser uno de los primeros mundialistas de Venezuela. «En el fútbol lo más difícil es mantenerse y tener regularidad. La Copa del Mundo de Egipto dejó un aprendizaje, una base y un crecimiento. El profesor (César) Farías fue un maestro para nosotros. Ese legado de nunca rendirse, de luchar y de jugar con dolor», razonó. En cuanto a su crecimiento personal habló del cuidado en los detalles, como la alimentación y los cuidados. «Un cambio de mentalidad, ahora me cuido más. Aprendí a saber que el futbolista lo es las 24 horas del día y la mente juega un lugar importante (…) Me quedo con la pasión desde niño por el fútbol y el amor a Estudiantes».

Mientras que en una plaza «distinta y futbolera» lo hacen sentir más valorado y que está en caso. Aunque ahora es mucho «más casero» y se resguarda por diversas circunstancias. Sobre el próximo rival cerró: «Carabobo es un gran adversario y será un bonito rival. Tenemos la ilusión de entrar en el G4, ojalá podamos mantenerla y concretarla. Tenemos la oportunidad de luchar hasta el final».

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com