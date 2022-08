Ángel Subero desde Voluntad Popular señala que «la única forma de reconectar con la gente es escucharla, no solo hablarles»

Entornointeligente.com /

El concejal del Municipio Libertador llama a la clase política a hacer «un mea culpa». Señala que hay una crisis de representación en el país. Sostiene que los políticos deben ser capaces de decir «es verdad que nos equivocamos. Dejamos de conectar con la gente, dejamos de escuchar a la gente. Creo que eso hay que decirlo. Por eso la gente no se siente representada»

Ángel Subero es uno de los jóvenes dirigentes que buscan un espacio dentro del tablero político del país y hoy es el responsable de la Voluntad Popular en Caracas.

Al dirigente le tocó ser el vocero de la instalación de las 22 plataformas unitarias en Caracas con las que esta coalición, integrada por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, La Causa R, MPV, Encuentro Ciudadano, Copei, Convergencia y Proyecto Venezuela, afrontará el escenario político del corto plazo.

Al terminar el evento conversamos con el dirigente quien nos señaló que la idea del encuentro fue presentar la estructura de la Plataforma Unitaria de Caracas y señalar que están alineados con la idea de unas primarias opositoras para elegir un candidato único capaz de enfrentar los compromisos electorales que se avecinan.

-¿Cómo deben ser esas primarias? ¿Abiertas o cobrando por el derecho de admisión?

-Sobre el derecho de admisión dependerá de lo que decida la comisión técnica. Por otra parte necesitaremos apoyo logístico para realizarlas, bien sea de un organismo internacional o nacional como el CNE. Nosotros creemos desde la Plataforma Unitaria que deben ser abiertas. Todos aquellos candidatos y organizaciones que estén en pro de la libertad, de la democracia, de la libertad de los presos políticos y del retorno de los exiliados, deben participar en esas primarias. La participación no puede reducirse a las 10 organizaciones que están en este momento dentro de la Plataforma Unitaria.

-¿Eso incluye a los partidos judicializados?

-Esa es una discusión que estamos dando dentro de la Plataforma Unitaria. Hay varios partidos en esa situación incluyendo el que yo dirijo en Caracas que es Voluntad Popular, al igual que otros como Acción Democrática. Es una discusión política, no solamente técnica, que estamos dando, pero la idea es que podamos confluir todos en un solo candidato, en una sola tarjeta y con un comando de campaña unitario para la elección presidencial.

-Luego de los últimos resultados electorales en Caracas el poder de movilización de la Plataforma Unitaria parece estar mermado. ¿Qué van a hacer para revertir esta situación?

-Parte de nuestro planteamiento es que no podemos ser solo las 10 organizaciones que estamos acá. Esa debe ser una plataforma de amplia base, en donde no solo estén organizaciones políticas. Por eso queremos que esto se amplíe a otras organizaciones políticas que hacen vida en Caracas o a nivel nacional. Se está trabajando en un reglamento para incluir una instancia de deliberación para incluir, no solo a otras organizaciones políticas sino a otras organizaciones sociales como sindicatos, gremios, iglesias, todo lo que podamos incluir y que sirva para la lucha por la democracia y la libertad, lo vamos a incluir.

-A los partidos se le critica que están de espaldas a la gente. ¿Cómo ve esa situación, usted que milita en un partido?

-Hay una crisis de representatividad en el país. Los venezolanos han perdido referentes en cuanto a liderazgo político. Creo que para los partidos políticos, acompañados de las organizaciones sociales, la única forma de reconectar con la gente es ir a escucharlos, no solamente a hablarles. Escucharlos y ser verdaderos representantes de ellos, porque al final puede venir un dirigente político a dar un discurso y no se parece a lo que los venezolanos están sintiendo. Eso está pasando, y la única forma de hacerlo y reconectar con la gente, no es solamente a través de redes sociales, es ir a escucharlo en su casa en su comunidad. Escuchar lo que están haciendo. Cómo se están organizando. Hay una realidad… Este país cambió y sigue cambiando, por lo tanto es necesario volver a la génesis que es escuchar a la gente para poder representarlos.

-¿Qué van a hacer luego de presentar a la Plataforma Unitaria de Caracas y sus 10 organizaciones?

-Nos vamos a desplegar en las calles de Caracas, en las 22 parroquias para escuchar a la gente… Qué opina la gente de las primarias, pero además saber qué dice la gente de los problemas que aquejan a la sociedad. Escuchar a los caraqueños y a las caraqueñas, qué opinan de las organizaciones políticas, qué piensan de lo que estamos haciendo, y también hay que hacer un mea culpa . Porque estamos acostumbrados a que los dirigentes políticos no pedimos perdón a la población cuando cometemos errores, o cuando sencillamente dejamos de visitarlos, de escucharlos, de representarlos. Es el momento para decirle a la gente en su casa que sí nos hemos equivocado, pero estamos dispuestos a seguir luchando.

-¿En qué se han equivocado?

-En muchas cosas. Como organizaciones políticas hemos perdido ciertamente acción o incidencia sobre la calle, sobre las comunidades. Eso es una realidad. Pero eso no es solo culpa de las organizaciones políticas, sería injusto decirlo. Vivimos bajo un sistema represivo. Aquí en Caracas el dirigente político que asoma la cabeza y sale haciendo una actividad termina siendo nombrado en un programa o termina siendo perseguido por un organismo represivo del régimen. Por lo tanto no es solo responsabilidad de las organizaciones políticas.

Finalmente señala que considera importante para la clase política decir: «Sí es verdad que nos equivocamos, que dejamos de conectar con la gente. Hay que reconocer que dejamos de escuchar a la gente. Creo que eso hay que decirlo. Por eso la gente no se siente representada. Nos equivocamos concentrándonos, en medio de una pandemia, en pensar que la tarea era comunicacional hacia fuera, y no en ir a escuchar a la gente en su casa, como han hecho históricamente en las organizaciones políticas. De allí tiene que partir la relación con la gente para poder conectar, porque si le vamos solo a pedir el voto a la gente, vamos a quedar en lo mismo».

LINK ORIGINAL: Contrapunto

