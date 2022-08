Ángel Montiel: Del real y medio al dólar en socialismo

Entornointeligente.com /

El valor de ese real y medio en la economía venezolana, en el presupuesto familiar era de tal magnitud que en la canción se describía el alcance de ese sonado real y medio.

«Con real y medio compre una pata, La pata tuvo un patito, Tengo la pata, tengo un patito, Siempre me queda mi real y medio. Con real y medio compré una burra, La burra tuvo un burrito, Tengo la burra, Tengo el burrito, Tengo la pata, tengo el patito, Siempre me queda mi real y medio. Con real y medio compre una gata, La gata tuvo un gatito, Tengo la gata, tengo el gatito, Tengo la burra, Tengo el burrito, Tengo la pata, tengo el patito, Siempre me queda mi real y medio…»

Se compraban cosas inimaginables, era la época de la locha, del real, del bolívar y del fuerte que equivalía a cinco bolívares, es decir, una fuerte valía mucho más que un dólar que para la época equivalía 2,50 por dólar y después pasó a 4,50, es decir, con un fuerte venezolano necesariamente te daban 50 centavos de dólar en el cambio. Eran otros tiempos, todo ha cambiado. Ahora tenemos el dólar en el socialismo. ¿Cómo se explica esto ?

Difícil explicarlo desde el punto de vista ideológico y político. Pero lo grave de todo esto es que el dólar en el socialismo esta desatado. Al momento de escribir este artículo el dólar paralelo luce imparable y ya ronda los 6,95 por dólar con el añadido de la especulación y remarcaje en los precios de los productos, lo que significa más pobreza y precariedad para las grandes mayorías de los venezolanos.

Además de que los productos y servicios valen en dólares que cuestan el doble o el triple de lo que valen en los países como los Estados Unidos donde el dólar es la moneda oficial.

La dolarización en Venezuela es más que una dolarización, es un socialismo perverso y cruel de la tergiversación de la moneda donde los comerciantes y empresarios ponen los precios en dólares o como mejor les convenga y lo suben y lo bajan a discreción, siempre subiéndolos por supuesto. Este caos se repite todos los días y semanas.

El panorama no es nada alentador . La anarquía económica solo aumentará el colapso del país.

