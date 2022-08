Ángel Lockward sobre Donald Guerrero: «Yo no lo conozco, no sé si es bueno o malo, no sé si hizo o no hizo»

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- «Yo no lo conozco, no sé si es bueno o malo, no sé si hizo o no hizo, pregúntenle a él. No lo conozco y no soy su abogado». Así se refirió este martes el jurista Ángel Lockward sobre el exministro de Hacienda Donald Guerrera Ortiz.

Las declaraciones del abogado se producen tras figurar en el listado de las 209 personas de las que el Ministerio Público solicitó autorización para obtener un informe financiero en relación con una investigación abierta en contra del exfuncionario.

El abogado afirmó que no conoce ni mantiene ningún vínculo cercano con Donald Guerrero.

Sobre el informe, que expone que Lockward y sus asociados recibieron la suma de más de 74 millones de pesos, alegó que los montos de ingresos fueron los pagos por su labor realizada y por parte del Estado dominicano.

«Recibí dinero del Estado como honorarios de mi trabajo como abogado porque cuando le fueron a pagar a mi cliente había que pagarme los honorarios», comentó.

Calificó el monto como una cifra «normal» y «legal» y que dicha mención fue de «mala fe».

En cuanto a lo expuesto por el Ministerio Público en torno a este caso, Ángel Lockward alegó que si la acusación no presenta «enjuiciamiento conclusivo, no hay fundamentos para sostener la idea de una defraudación al Estado».

Asimismo, añadió que en el documento se confunde el valor del contrato de las compañías y que las autoridades del Ministerio Público debieron de indagar con las empresas el valor de los ingresos que recibieron por su trabajo.

«Es lo que ha tenido que hacer el Estado para recuperar, pero no montar un show de una supuesta defraudación sobre contratos que son perfectamente lícitos y que el Estado no debió pagar en el 2020, debió pagar en 1975 cuando le quito la tierra a sus dueños», culminó el abogado.

, 12 uzbecos, un ecuatoriano, un cubano y 35 sin conocimiento de nacionalidad.

Por La Redacción Fuente: LD APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Si llegaste hasta acá… es porque te interesa la información rigurosa más allá del bombardeo informativo cotidiano.

Sin embargo, las noticias están bajo amenaza.

Hoy el sector comunicación enfrenta un desafío existencial sin precedentes: los ingresos publicitarios siguen cayendo estrepitosamente. Necesitamos de su ayuda.

Por años Extra Digital ha mantenido su libertad editorial siendo testigos de la desintegración de otros medios, el auge de informaciones erróneas, la competencia tecnológica y el ablandamiento de voces independientes.

La independencia significa para Extra Digital establecer su propia agenda y criterio informativo: libre de prejuicios comerciales y político, si como tampoco estar influenciados por propietarios o accionistas multimillonarios.

Su apoyo financiero significa que podremos seguir ofreciendo un periodismo de calidad y abierto.

Cada contribución cuenta, grande o pequeña, para nosotros es muy valiosa.

Apoya a Extra Digital y al Grupo Informativo Dominicano, SRL. , depositando desde RD$200.00, solo le llevará un minuto. Muchas gracias.

Cuentas: Grupo Informativo Dominicano, SRL. Banreservas: No. 8100005298 Scotiabank: No. 77575885

LINK ORIGINAL: Extradigital

Entornointeligente.com