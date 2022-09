NFL: Razones para no perderte los partidos de la Semana 2

Entornointeligente.com /

La Semana 2 de la temporada 2022 de la NFL arrancó el pasado jueves con el emocionante duelo entre contendientes de la AFC Oeste, Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium que terminó con un dramático triunfo 27-24 a favor de los locales.

Ese no fue el único duelo entre rivales divisionales que veremos este fin de semana, también veremos a los Tampa Bay Buccaneers frente a New Orleans Saints (NFC Sur), con Tom Brady tratando de ganar su primer partido de temporada regular con los Bucs ante New Orleans ; además se ven las caras Indianapolis Colts ante Jacksonville Jaguars (AFC Sur); Seattle Seahawks frente a San Francisco 49ers (NFC Oeste); y Chicago Bears contra Green Bay Packers (NFC Norte).

En los juegos fuera de la visión, New England Patriots y Pittsburgh Steelers acaparan reflectores, al igual que Miami Dolphins y Baltimore Ravens , mientras que Cincinnati Bengals y Dallas Cowboys tratarán de obtener su primera victoria de la campaña luego de las altas expectativas que se generaron sobre ellos en la temporada baja.

La Semana 2 está llena de partidos con sabor a revancha para varios equipos. Ilustración de ESPN El «Monday Night Football» tiene una doble cartelera, primero los Tennessee Titans visitan a los Buffalo Bills en un duelo entre equipos con calibre de playoffs en la Conferencia Americana, más tarde los Philadelphia Eagles reciben a los sorprendentes Minnesota Vikings .

Estas son las razones para no perderte los partidos de la Semana 2.

New York Jets en Cleveland Browns Cleveland, bajo el mando de Jacoby Brissett, sortearon el primer obstáculo de la temporada al superar en calidad de visitantes a los Carolina Panthers de su ex mariscal de campo Baker Mayfield y ahora, en su debut en casa, reciben a un conjunto de los Jets que fue víctima de los Ravens, algo que estaba en el presupuesto.

El principal reto para el conjunto de New York estará en contener el ataque terrestre de los Browns con un backfield por demás poderoso que tiene a Kareem Hunt y Nick Chubb. Cabe destacar que Cleveland ya va ganando este compromiso con su modificación al logo del medio campo y, si no lo han visto, les recomiendo que se den una vuelta por la página de ESPN.com para que sepan de qué estoy hablando. — Luis Miguel Vasavilbaso

Washington Commanders en Detroit Lions Los Lions son favoritos en las apuestas para ganar por primera vez en casi dos años, esta podría ser una buena noticia de no ser porque la última vez que los casinos creyeron en Detroit el resultado fue una paliza, con blanqueada incluida, 20-0 ante los Panthers. Es cierto que los Lions mostraron una gran ofensiva en la Semana 1, pero su defensiva realmente no estuvo a la altura y eso podría ser un gran problema frente a Washington , que tiene la capacidad de encenderse en cualquier momento con Carson Wentz. Si les gustan las emociones fuertes, este es su partido a seguir. — Erick Cervantes Roon

Tampa Bay Buccaneers en New Orleans Saints Tampa Bay fue de los equipos más redondos en la Semana 1 al vapulear en horario estelar a los Dallas Cowboys en calidad de visitantes. Los reflectores se los llevó Tom Brady, pero la labor de la defensiva fue para quitarse el sombrero y ahora veremos qué tantos dolores de cabeza son capaces de darle a Jameis Winston, quien jugará por primera vez ante sus aficionados en lo que va de la temporada 2022.

Los Saints sacaron un triunfo que parecía improbable el domingo pasado ya que tenían una amplia desventaja ante los Falcons y su mariscal de campo apenas superaba las 100 yardas al comenzar el último cuarto, pero fue entonces cuando despertó el ataque aéreo y el receptor Michael Thomas.

Los Buccaneers representan un mayor reto y difícilmente les podrían remontar si vuelven a ver una desventaja como la que tenían antes de obtener su primera victoria.. — Luis Miguel Vasavilbaso

Carolina Panthers en New York Giants Baker Mayfield tardó en encontrar ritmo al frente de los Panthers y al final no le alcanzó principalmente por un aparente error de los oficiales en la jugada que terminó dando la victoria a los Browns . Sin embargo, esta semana Mayfield y Carolina no pueden darse el lujo de iniciar lento frente a los Giants que cuentan con un encendido Saquon Barkley que puede poner puntos en el marcador pronto y después comerse el tiempo de juego a placer si encuentra carriles para correr. — Erick Cervantes Roon

New England Patriots en Pittsburgh Steelers New England y su entrenador en jefe Bill Belichick volvieron a respirar tranquilos cuando vieron que el mariscal de campo Mac Jones había librado una lesión seria en la derrota ante los Miami Dolphins, por lo que fue simplemente una llamada de atención para que cuiden mejor al jugador de segundo año, antes de que tengan que pasar algo como su contraparte en este juego, quienes vieron como su mejor elemento a la defensiva TJ Watt, estará de baja algunas semanas en principio.

Pittsburgh, con Mitch Trubisky en los controles (aún me cuesta comprender esto), busca su segundo triunfo en el año e intentarán replicar lo hecho la semana pasada por los Dolphins, quienes superaron aparentemente sin mayores problemas a los otrora mandones en el Este de la Americana. — Luis Miguel Vasavilbaso

Indianapolis Colts en Jacksonville Jaguars Los Colts pusieron toda la culpa del empate de la Semana 1 en el pateador Rodrigo Blankenship, quien fue cortado hace unos días luego de fallar el gol de campo decisivo en Houston . Esta medida me parece un poco injusta en un deporte de equipo, pero al final el hilo se rompe por lo más delgado, pero no hay que perdernos el cuadro completo, Matt Ryan tuvo su cuota de culpa, también, y esta semana la prueba parece más complicada frente a una defensiva con piezas peligrosas al frente como la de Jacksonville . Indianapolis es favorito, pero los Jaguars tienen las herramientas para hacer valer la localía. — Erick Cervantes Roon

Miami Dolphins en Baltimore Ravens Si Miami quiere dar un verdadero golpe de autoridad sobre la mesa, entonces qué mejor que imponerse a los Ravens de Lamar Jackson en calidad de visitantes este domingo.

Baltimore cumplió con los pronósticos al imponerse a los Jets en la Gran Manzana y ahora, tras lo visto en la Semana 1, los Dolphins deben representar un reto más interesante, aunque también veremos qué tan real es el nivel de Tua Tagovailoa cuando se mida a una defensiva de los Ravens que, si bien ya no es lo dominante de años pasado, siguen siendo una unidad de mucho respeto.

El pronóstico favorece a los locales, pero veremos si el entrenador en jefe Mike McDaniel tiene un nuevo as bajo la manga. — Luis Miguel Vasavilbaso

Atlanta Falcons en Los Angeles Rams Este es un mal momento para visitar a los campeones luego de su derrota en la Semana 1. Los Falcons son los menos culpables de esto y todo indica que terminarán pagando el precio. Los Rams son claros favoritos, sin duda buscan sacarse la espina rápido y ya dejaron claro que no se derrumbarán ante la presión del resultado adverso, caso contrario a Atlanta que siempre encuentra nuevas maneras de desperdiciar ventajas por muy amplias que sean. — Erick Cervantes Roon

Seattle Seahawks en San Francisco 49ers Duelo de contrastes en San Francisco. Seattle, que partía como víctima segura ante su ex mariscal de campo Russell Wilson, logró imponerse de forma apretada en el Monday Night Football para ser los sorpresivos líderes del Oeste de la Nacional gracias a las derrotas de Arizona Cardinals, Los Angeles Rams y su rival de esta semana los 49ers .

A su vez, la franquicia que dirige Kyle Shanahan fue una de las decepciones de la Semana 1. Es cierto que la lluvia en Chicago no ayudó nada a ver su verdadero nivel, pero la forma en que cayeron ante los Bears no dejó las mejores sensaciones y Trey Lance estará bajo mucha presión para lavar esa imagen cuando disputen su primer juego del año en casa.

Creo que aquí cada equipo caerá en su realidad y los 49ers se llevarán un triunfo relativamente cómodo ante Seattle, mismo que en la semana recibió la mala noticia de la baja de su profundo Jamal Adams por el resto del año debido a una lesión. — Luis Miguel Vasavilbaso

Cincinnati Bengals en Dallas Cowboys Hace un mes muy pocos esperábamos que estos equipos estarían buscando su primera victoria de la temporada en este partido, pero después de una desastrosa actuación de los Bengals y una desafortunada salida para los Cowboys que terminó costándoles su quarterback Dak Prescott por algunas semanas, ahora nos espera un duelo de desesperados entre dos clubes que intentan enderezar el rumbo y no rezagarse en sus divisiones. Lamentablemente para Dallas , que era favorito en las apuestas antes de confirmarse la baja de Prescott; el panorama no es nada alentador en casa. — Erick Cervantes Roon

Houston Texans en Denver Broncos Houston dejó escapar una victoria que parecía segura en casa ante los Colts, para sorpresa de todos, y salieron con las manos «vacías» al firmar el primer empate de la campaña. Ahora, su «recompensa» es visitar a un equipo con mucha sensación de revancha después de la forma en que cayeron el lunes pasado en Seattle.

La era Nathaniel Hackett-Russell Wilson comienza este domingo en casa y buscarán cumplir con las expectativas que se han creado alrededor de este equipo con el arribo del mariscal de campo y tienen una gran oportunidad de corregir el camino ante uno de los conjuntos que apunta a ser firme candidato para la primera selección global del próximo año, pero demostraron que tampoco serán un rival sencillo para nadie, al menos que los Colts estén en una peor situación de la que pensábamos. — Luis Miguel Vasavilbaso

Arizona Cardinals en Las Vegas Raiders Este podría ser el partido de la jornada, así de fácil. Esperen un duelo de muchos puntos entre dos ofensivas explosivas, Kyler Murray y Derek Carr tienen múltiples armas a su alrededor para presentar un espectáculo aéreo espectacular. Si ambos quarterbacks logran ser consistentes y cuidar el balón, tendremos un gran día de los receptores abiertos, especialmente para Davante Adams con los Raiders. — Erick Cervantes Roon

Chicago Bears en Green Bay Packers Matt Eberflus comenzó con una victoria su historia con los Bears y ahora buscará darles a sus aficionados una verdadera razón para celebrar ya que durante años han visto como los Packers y Aaron Rodgers los han dominado a placer, algo que se encargó de recordarles el mariscal de campo el año pasado en el Soldier Field con la frase «ustedes me pertenecen».

Chicago, por más que no lo vayan a reconocer públicamente, saben que traerán esto en mente para que Rodgers pague por esta osadía y qué mejor que propinarle una humillante derrota en Lambeau Field en la máxima rivalidad de la NFL.

Habrá que ver también cómo responden los de Wisconsin a lo ocurrido en la Semana 1 ya que parecían un equipo que continuaba en pretemporada porque hicieron ver a los Vikings como una verdadera potencia. — Luis Miguel Vasavilbaso

«Monday Night Football»

Tennessee Titans en Buffalo Bills A pesar del mal inicio de los Titans , ambos equipos son de calibre de playoffs y es probable que los veamos enfrentándose en enero. Tennessee parece tener la receta para frenar a los Bills , un ataque terrestre potente capaz de consumir tiempo en el reloj y quitar el balón de las manos del quarterback Josh Allen, si los Titans consiguen hacer esto, es muy probable que puedan competir e incluso escapar con una victoria de Buffalo , de lo contrario mejor prepárense para un día de campo de los Bills . — Erick Cervantes Roon

Minnesota Vikings en Philadelphia Eagles Los Vikings vienen de dar una gran muestra de su poder ofensivo y defensivo frente a los Packers , que en el papel son un mejor equipo que los Eagles , sin embargo, nada está escrito en la NFL y sería absurdo pensar que esa actuación de la Semana 1 garantiza el triunfo a Minnesota . Esta es una gran oportunidad para que Philadelphia demuestre que su ataque puede ser tan competitivo como cualquiera y que también pueden detener a sus rivales cuando es necesario, sobre todo cuando juegan en casa. — Erick Cervantes Roon

