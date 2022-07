NFL: Lo que debes saber de los campamentos de entrenamiento en la AFC Oeste

Entornointeligente.com /

A partir de esta semana los equipos de la NFL comienzan sus campamentos de entrenamiento , la última etapa de preparación antes de la pretemporada, donde se realizarán los ajustes finales a las plantillas para la temporada regular del 2022.

Estos son los datos que debes saber sobre los campamentos de entrenamiento de los equipos en la AFC Oeste :

Denver Broncos Récord en el 2021: 7-10 (N° 4 en la AFC Oeste ) Resultado en los playoffs: No calificaron Posición de pretemporada en el Football Power Index de ESPN : 12 Posibilidades del FPI de ganar la división en el 2022: 27 por ciento (N° 2 en la AFC Oeste )

Entrenador en jefe: Nathaniel Hackett (primera temporada) Coordinador ofensivo: Justin Outten (primera temporada) Coordinador defensivo: Ejiro Evero (primera temporada)

Selecciones notables del draft: DE/OLB Nik Bonitto (Segunda ronda), TE Greg Dulcich (tercera ronda) Adiciones clave: QB Russell Wilson , DE/OLB Randy Gregory, DT D.J. Jones, OT Billy Turner, CB K’Waun Williams Bajas importantes: QB Teddy Bridgewater, QB Drew Lock, TE Noah Fant, DE Shelby Harris

Lo que debes saber:

Russell Wilson es la principal novedad de los Denver Broncos de cara a la temporada del 2022. AP Photo Es seguro decir que los Broncos terminaron de vivir en la mediocridad. Denver es 1 de 4 equipos con 7 o menos victorias en al menos 5 temporadas consecutivas (New York Jets: 6, New York Giants: 5, Washington Commanders: 5). Luego de su triunfo en el Super Bowl 50, los Broncos se han perdido los playoffs en 6 temporadas consecutivas, que es la mayor sequía de playoffs en la historia de la NFL para un equipo inmediatamente después de ganar un Super Bowl, de acuerdo a Elias Sports Bureau. La adquisición de Russell Wilson los dejó empatados con la sexta mejor probabilidad de ganar el Super Bowl con sus rivales divisionales Chargers (16-1). El FPI también los tiene en el top 10 con 4.2 por ciento. Russell Wilson aporta una presencia estable a la ofensiva de los Broncos . Denver ha utilizado 11 mariscales de campo titulares distintos desde que Peyton Manning se retiró antes de la temporada del 2016, igualando la mayor cantidad de la NFL durante ese periodo. Y solo tres equipos han tenido una peor relación de índice total de pasador y diferencial de touchdowns-intercepciones en ese lapso La temporada del 2021 fue la primera de Wilson sin un récord ganador, sin embargo, una lesión en el pulgar y una defensiva envejecida provocaron la mayor parte de los problemas con los Seattle Seahawks. Un área en la que Wilson puede elevar a sus compañeros es a través de su precisión en pases profundos. Wilson brilla lanzando en ventanas estrellas a 30 yardas o más por aire. En las últimas cinco temporadas, Russell Wilson tiene 15 Pases de touchdown y 51 pases completos en ese tipo de envíos, la mayor cantidad de la NFL en ese periodo. Receptores veloces como K.J. Hamler y con la capacidad de atrapar el balón en el aire como Courtland Sutton se beneficiarán de esos pases. En las últimas dos temporadas, Sutton tiene el segundo promedio más profundo de pases en su dirección con 15.1 yardas (mínimo 80 envíos). Denver también renovó la defensiva esta temporada baja, sobre todo al frente. Los tackles defenisvos de los Broncos tuvieron el cuarto peor índice de éxito al detener la carrera la campaña pasada (29.5 por ciento), permitiendo 4.8 yardas por acarreo entre los tackles, el segundo peor en la NFL. Los Broncos sumaron a D.J. Jones, who had the highest Run Stop Win Rate en la NFL en DT campaña pasada (48 por ciento), junto con Randy Gregory, cuyo 35 por ciento de éxito deteniendo la carrera como ala defensiva la campaña pasada lo ubicaron en el cuarto lugar de su posición (mínimo 75 jugadas, de acuerdo a estadísticas de ESPN y las Next Gen de la NFL). Denver también mejoró su presión al quarterback, ubicada con la peor en el 2021, ya que Gregory generó la primera presión en el 11 por ciento de sus presiones al quarterback, lo que le ubicó en el lugar N° 18 entre 191 jugadores calificados. El tiempo dirá si los Broncos confían lo suficiente en Javonte Williams para liderar el backfield esta temporada. Durante su año de novato, dividió el trabajo casi exactamente a la mitad con Melvin Gordon, con Williams recibiendo 14.47 toques de balón por partido y 71.7 yardas desde la línea de golpeo por juego y Gordon recibiendo 14.44 toques de balón y 70.7 yardas desde la línea de golpeo. Gordon llegó a la agencia libre antes de volver a firmar un contrato por un año, sin embargo, es Javonte quien tiene el techo más alto, ocupando el segundo lugar en la NFL entre corredores con 200 toques con 2.57 yardas después del contacto (únicamente Jonathan Taylor promedió más). En su único inicio sin Gordon activo, Williams tuvo 29 toques de balón y 178 yardas desde la línea de golpeo, convirtiéndose en el primer jugador de los Broncos con 100 yardas terrestres y 75 yardas recibidas en un partido desde Clinton Portis en el 2003.

Kansas City Chiefs Récord en el 2021: 12-5 (N° 1 en la AFC Oeste ) Resultado en los playoffs: Perdieron el Juego por el Campeonato de la AFC Posición de pretemporada en el FPI: N° 4 Posibilidades del FPI de ganar la división en el 2022: 26 por ciento (N° 3 en la AFC Oeste )

Entrenador en jefe: Andy Reid (Novena temporada) Coordinador ofensivo: Eric Bieniemy (Cuarta temporada) Coordinador defensivo: Steve Spagnuolo (Tercera temporada)

Selecciones notables del draft: CB Trent McDuffie (Primera ronda, N° 21 global), DE/OLB George Karlaftis (Primera ronda – N° 30 global), WR Skyy Moore (Segunda ronda) Adiciones clave: WR Juju Smith-Schuster, WR Marquez Valdes-Scantling, RB Ronald Jones, S Justin Reid Bajas importantes: WR Tyreek Hill, WR Byron Pringle, RB Darrel Williams, S Tyrann Mathieu, CB Charvarius Ward, DT Jarran Reed, DE/OLB Melvin Ingram

Lo que debes saber:

Los Chiefs van a estar en una pelea de perros tratando de ganar su séptimo título divisional consecutivo. Han terminado con nueve temporadas ganadoras al hilo desde que contrataron a Andy Reid (siete seguidas con 10 o más triunfos), sin embargo, no son favoritos del FPI para ganar la AFC Oeste con 26 por ciento, de hecho, los Broncos están por delante de ellos con 27 por ciento junto con los Chargers con 29 por ciento. Kansas City es el cuarto equipo más fuerte del FPI y tiene la cuarta mayor probabilidad de ganar el Super Bowl, pero está en la décima posición de probabilidades de llegar a los playoffs. La casa de apuestas del Caesars está de acuerdo, instalando a los Chiefs con probabilidades de 10-1 de ganar el Super Bowl (la tercera mejor) a pesar que ocho equipos tienen más probabilidades de ganar sus respectivas divisiones. El camino al éxito también se hizo más difícil con la pérdida del receptor abierto All-Pro, Tyreek Hill, quien estableció un récord de franquicia con 111 recepciones la campaña pasada. Desde su campaña de novato en el 2016, Hill se ubica en el tercer lugar en recepciones de touchdown y N° 1 en touchdowns de 50 yardas o más (7 más que cualquier otro jugador). Patrick Mahomes todavía tiene su manta de seguridad con Travis Kelce, pero sus 41 touchdowns con Tyreek Hill fueron la segunda mayor cantidad para una pareja de quarterback y receptor desde que se convirtió en mariscal de campo titular en el 2018. De hecho, 146 de los 179 (82 por ciento) pases de touchdown de Mahomes se produjeron con Hill en el campo, incluyendo playoffs. Entonces, ¿cómo reemplazarán los Chiefs a Hill? Tratando de encontrar su talento en diferentes jugadores. En las últimas cinco temporadas, Tyreek Hill lideró la liga con 26 recepciones de touchdown en pases enviados 20 yardas o más campo abajo y se ubicó en las posiciones N° 1 o N° 2 en yardas recibidas, touchdowns y yardas después de la recepción en rutas verticales en ese periodo (de acuerdo a estadísticas de ESPN y Next Gen Stats de la NFL). Marquez Valdes-Scantling, adquirido en la agencia libre, tiene un promedio de 17.5 yardas a lo profundo en las últimas dos temporadas (más profundo que cualquier otro jugador de la liga, con mínimo 100 envíos en su dirección) y solo dos jugadores tienen más recepciones de 40 yardas o más en ese periodo (uno de ellos es Tyreek Hill). Mahomes también lidera la NFL con 546 yardas en rutas slant desde el 2019, para reemplazar a Hill, los Chiefs reclutaron a Skyy Moore en la segunda ronda del draft. Moore lideró el FBS tanto en recepciones (23) como en yardas (433) en rutas slant en el 2021, registrando 172 más yardas en rutas slant que cualquier otro jugador del FBS. El ataque terrestre sigue siendo una interrogante en Kansas City con Clyde Edwards-Helaire quedándose corto de las expectativas como recluta de primera ronda en el draft del 2020. Ha tenido problemas tanto para realizar jugadas grandes como para anotar en zona roja. De los 23 corredores con al menos 300 intentos en las últimas 2 temporadas, CEH se ubica en la penúltima posición con solo tres acarreos de 20 yardas o más. Y de 35 jugadores con al menos 18 acarreos para convertir en línea de gol en ese lapso, solo dos tienen menos acarreos de touchdown que sus cinco. Esta temporada baja, los Chiefs firmaron a Ronald Jones (10 touchdowns en 29 acarreos en línea de gol desde el 2020), recontrataron a Jerick McKinnon (líder corredor del equipo en los playoffs) y reclutaron a Isiah Pacheco (empatado con el mejor tiempo en la carrera de las 40 yardas en el Combinado de Talento de la NFL). La defensiva de los Chiefs comenzó a mostrar algunas grietas la campaña pasada, permitiendo la sexta mayor cantidad de yardas totales de la liga. Ahora ya no cuentan con Charvarius Ward y Tyrann Mathieu, quienes la campaña pasada se combinaron para permitir un índice de pasador de 71.0 como el defensivo más cercano (solo un equipo permitió un índice de pasador más bajo). Todos los demás backs defensivos de los Chiefs permitieron un índice de pasador de 101.8 (solo dos equipos permitieron un índice de pasador más alto). Ward admitió el segundo porcentaje más bajo de pases completos entre los backs defensivos la campaña pasada (45 por ciento), sin embargo, los Chiefs aun así se ubicaron en la posición N° 24 en yardas por intento permitidas el año pasado. Como equipo, los alas defensivas/apoyadores externos de Kansas City se ubicaron en la posición N° 29 de la NFL la campaña pasada en índice de éxito contra la carrera. Reforzaron la defensiva en el draft, sumando a Trent McDuffie (3.8 yardas por intento permitidas en el 2021 como defensivo principal, el mejor en la Pac-12 y N° 4 entre los jugadores calificados del FBS) y George Karlaftis (13.7 por ciento de porcentaje de presión en el 2021, segundo en la Big Ten detrás de Aidan Hutchinson), marcando la primera vez en la historia que los Chiefs toman dos defensivos en la primera ronda de un draft (de acuerdo a estadísticas de ESPN y las Next Gen Stats de la NFL).

Las Vegas Raiders Récord en el 2021: 10-7 (N° 2 en la AFC Oeste ) Resultado en los playoffs: Perdieron en la Ronda de Comodines Posición de pretemporada en el FPI: N° 14 Posibilidades del FPI de ganar la división en el 2022: 18 por ciento (N° 4 en la AFC Oeste )

Entrenador en jefe: Josh McDaniels (primera temporada) Coordinador ofensivo: Mick Lombardi (primera temporada) Coordinador defensivo: Patrick Graham (primera temporada)

Selecciones Editoriales Orlando Brown Jr. jugará con etiqueta de franquicia en Chiefs 3d ESPN Kansas City Chiefs prometen pirotecnia en todas las jugadas, todas las fases del juego 5d Mitchell Schwartz anuncia retiro de la NFL después de nueve temporadas 4d 2 Relacionado Selecciones notables del draft: G/C Dylan Parham (tercera ronda), RB Zamir White (N° 4 Round) Adiciones clave: WR Davante Adams, WR Keelan Cole, CB Rock Ya-Sin, DE Chandler Jones, S Duron Harmon Bajas importantes: WR Bryan Edwards, WR Zay Jones, CB Casey Hayward, DE Yannick Ngakoue, DT Quinton Jefferson, DT Solomon Thomas

Lo que debes saber:

Los Raiders cambiaron de rumbo en el 2021, terminando con un récord ganador y avanzando a los playoffs, ambos logros por primera vez desde el 2016. Las Vegas ha aumentado su total de victorias en tres temporadas consecutivas, pero ahora está buscando temporadas ganadoras consecutivas por primera vez desde el 2000-2002 (tres temporadas consecutivas, culminando en una aparición en el Super Bowl). El FPI tiene a los Raiders ubicados en el N° 14 de la NFL, pero N° 4 en la división y con menos del 50 por ciento de probabilidades de llegar a los playoffs. El Caesars da a los Raiders probabilidades de ganar al Super Bowl de 40-1 y 7-1 de ganar la división, ubicándose en la posición N° 21 de la liga. En perspectiva, los Jacksonville Jaguars están en +750 para ganar la AFC Sur a pesar de estar 125-1 para ganar el Super Bowl. El mayor movimiento de temporada baja de Las Vegas fue el canje para adquirir al receptor abierto Davante Adams, reuniéndolo con su quarterback de la universidad Derek Carr . Ninguna pareja del FBS en las últimas 15 temporadas tuvo más touchdowns en un lapso de dos años que Carr y Adams en Fresno State del 2012 al 2013 (38). Adams lidera la NFL en recepciones (432), yardas recibidas (5,310) y recepciones de touchdown (47) en las últimas cuatro temporadas. El récord de recepciones en una temporada de los Raiders es de 107 (Darren Waller en el 2020), Adams ha superado esa cifra en tres de sus últimas cuatro campañas, solo fallando en el 2019 debido a una lesión. De acuerdo a Elias, Davante es el quinto receptor abierto en la historia de la NFL en cambiar de equipo luego de ser elegido al equipo All-Pro en la temporada previa, y su récord de franquicia de 123 recepciones en el 2021 son la mayor cantidad de la historia para un jugador que comienza la siguiente temporada en otro equipo. Derek Carr firmó una extensión esta temporada baja, manteniéndose como el quarterback con más tiempo en la AFC Oeste . Carr fue el único mariscal de campo de la NFL en terminar en el top 5 tanto en yardas aéreas como porcentaje de pases completos la campaña pasada. Sin embargo, los Raiders también podrían necesitar algo de ayuda adicional en la zona roja. Hunter Renfrow terminó en el top 5 en recepciones de touchdown en zona roja en el 2021 (Adams terminó empatado en la segunda posición), pero el resto del equipo ha sido ineficiente allí en las últimas dos temporadas. Desde el 2020, Carr se ubica en la posición N° 21 en índice de pasador en zona roja mientras el equipo ha anotado touchdown en apenas 53 por ciento de sus posesiones en zona roja, lo que le ubica en la posición N° 27 de la liga en ese periodo. La última vez que vimos a los Raiders , Carr lanzó una intercepción en zona roja cuando el tiempo se agotaba, sellando la victoria de los Cincinnati Bengals en la Ronda de Comodines de la AFC. Los Raiders también tienen de vuelta al ala defensiva Maxx Crosby con una extensión por cuatro años e igualmente sumaron al ala defensiva Chandler Jones. Crosby tuvo 68 apresuramientos al quarterback campaña pasada, lo que representa la cifra más alta de la NFL (Aaron Donald y Myles Garrett se ubicaron en la posición N° 2 y N° 3, respectivamente). Jones lidera la NFL con 107.5 capturas desde su año de novato en el 2010 (Cameron Jordan y Von Miller están en las posiciones N° 2 y N° 3, respectivamente). Es una sólida adición a una línea defensiva que ya se ubicaba en el lugar N° 8 en índice de éxito en presión al quarterback, pero ahora tiene que lidiar con Russell Wilson , Justin Herbert y Patrick Mahomes (De acuerdo a estadísticas de ESPN y las Next Gen Stats de la NFL). Las Vegas hicieron un par de movimientos importantes en la temporada baja, pero entregaron algo de capital del draft importante en el canje por Davante Adams. Eso continúa con una tendencia alarmante para los Raiders en el draft, después de enviar en canje al receptor abierto Bryan Edwards a los Atlanta Falcons, ninguno de los cinco jugadores seleccionados por los Raiders en el top 100 del draft del 2000 están ya con el equipo (el receptor Henry Ruggs III, N° 12, cortado; el esquinero Damon Arnette, N° 19, cortado; el receptor abierto Lynn Bowden Jr., N° 80, canjeado; el receptor abierto Bryan Edwards, N° 81, canjeado; y el profundo Tanner Muse, N° 100, cortado).

Los Angeles Chargers Récord en el 2021: 9-8 (N° 3 en la AFC Oeste ) Resultado en los playoffs: No calificaron Posición de pretemporada en el FPI: N° 7 Posibilidades del FPI de ganar la división en el 2022: 29 por ciento (N° 1 en la AFC Oeste )

Entrenador en jefe: Brandon Staley (Segunda temporada) Coordinador ofensivo: Joe Lombardi (Segunda temporada) Coordinador defensivo: Renaldo Hill (Segunda temporada)

Justin Herbert y Los Angeles Chargers son los favoritos del Football Power Index de ESPN para ganar la AFC Oeste. AP Photo Selecciones notables del draft: G Zion Johnson (Primera ronda, N° 17 global), S JT Woods (tercera ronda) Adiciones clave: LB Khalil Mack, CB J.C. Jackson, TE Gerald Everett, DT Sebastian Joseph-Day, LB Kyle Van Noy Bajas importantes: RT Bryan Bulaga, LB Kyzir White, DE/OLB Uchenna Nwosu, DT Linval Joseph, DT Justin Jones, CB Chris Harris, TE Jared Cook

Lo que debes saber:

Los Chargers llegaron a los últimos segundos de la temporada regular antes de ser eliminados de la pelea por los playoffs, siguiendo la tendencia de solo una aparición en playoffs en las últimas ocho temporadas. Ya sea por suerte, equipos especiales o jugadas de último segundo, el diferencial de puntos de Los Angeles no ha estado a la altura de su diferencial de yardas en nueve temporadas consecutivas. Si pueden conectar todo esta temporada, al FPI le agradan sus posibilidades de pelear, los Chargers son el equipo N° 7 del FPI, tienen la sexta mejor probabilidad de llegar a los playoffs (61 por ciento) y son favoritos para ganar la división con 29 por ciento. Caesars tiene a los Chargers en 16-1 para ganar el Super Bowl, la sexta mejor probabilidad de la NFL, empatados con los Broncos y detrás de los Chiefs . La caída de Los Angeles en tiempo extra en la Semana 18 fue un fantasma toda la temporada, la defensiva contra la carrera no pudo parar a nadie. Los Chargers se ubicaron en la posición N° 21 contra en índice de éxito contra la carrera (de acuerdo a estadísticas de ESPN y las Next Gen Stats de la NFL) y terminaron en las últimas posiciones de la liga en acarreos de rivales, yardas, yardas por acarreo, touchdowns y fueron el peor índice de éxito en presión al quarterback. Esta temporada baja, sumaron a Khalil Mack y Sebastian Joseph-Day, quien tiene el sexto porcentaje de detención contra la carrera más alto cuando se alinea como tackle defensivo (38 por ciento) desde que llegó a la NFL en el 2019. Los Chargers también anclaron su defensiva con un esquinero de élite en J.C. Jackson, cuyas 25 intercepciones en las últimas cuatro temporadas son la mayor cantidad de la NFL (e igualan la mayor cantidad para un jugador en sus primeras cuatro campañas en la NFL desde la fusión de 1970). Jackson tuvo más intercepciones la temporada pasada (ocho) que todos los backs defensivos de los Chargers combinados (siete). Jackson ha permitido el índice de pasador más bajo en la NFL (42.0) como el defensivo más cercano desde el 2018. se alineará principalmente por fuera, lo que ayudará a una defensiva de los Chargers que permitió un índice de pasador de 72.8 en pases enviados por fuera de los números la campaña pasada, el tercero peor de la NFL. ¿Puede Mike Williams seguir ascendiendo en esta ofensiva? De la Semana 1 a la 5 de la campaña pasada, Williams se ubicó en el top 5 de la NFL en envíos en su dirección (51), yardas recibidas (471) y recepciones de touchdown (seis, liderando la NFL) y fue el receptor abierto con más puntos anotados en ese periodo. Después promedió apenas siete envíos en su dirección por partido, 4.1 recepciones por juego y tuvo tres touchdowns totales el resto del camino. ¿La otra diferencia? La profundidad promedio de pases en su dirección saltó de 8.8 yardas en las primeras tres semanas a 12.5 el resto de la temporada, cubriendo más el rol de amenaza profunda tradicional con menos impacto a la ofensiva. Keenan Allen sigue allí en el rol principal de la ranura, pero las yardas de Allen por ruta recorrida se ha reducido en cuatro temporadas consecutivas, una señal que el veterano de 30 años de edad está en declive. Brandon Staley recibió muchas críticas por su toma de decisiones analíticas la temporada pasada, pero está impulsando muchas ideas que deberían funcionar a largo plazo. Los Chargers se arriesgaron en busca de la conversión de 2 puntos en 11 ocasiones la campaña pasada, la mayor cantidad de la liga y más que sus tres rivales divisionales combinados ( Chiefs tres, Raiders tres, Broncos tres). La liga convirtió el 48.7 por ciento de los intentos de conversión de 2 puntos, equivalentes a 0.974 puntos por intento. La liga solo convirtió el 93.4 por ciento de puntos extra para 0.934 puntos por intento. Los Angeles también se la jugó en cuarta oportunidad en el 32 por ciento de las ocasiones (la cifra más alta de la NFL) y convirtió el 65 por ciento de sus intentos en cuarta oportunidad, igualando el cuarto porcentaje más alto de la NFL.

