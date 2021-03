NFL está lista para aumentar su calendario a 17 juegos

Entornointeligente.com / La NFL está lista para implementar un calendario de 17 juegos esta semana, que será la primera vez que la liga expandirá el calendario desde 1978 cuando los juegos se incrementaron de 14 juegos a 16 juegos.

Los dueños de la liga se reunirán esta semana y se espera que ratifiquen la ampliación del cronograma, como se esperaba desde hace varios meses.

NFL is expected to expand the regular season schedule this week to 17 games. The league had played a 16-game regular season schedule since 1978, by far the longest stretch without a change in NFL history.

Este sería el segundo cambio significativo en el calendario de la NFL en tantos años , ya que 2020 resultó en una expansión de la postemporada de 12 a 14 equipos, lo que no agregó una semana adicional a la postemporada a pesar de agregar dos juegos más.

El acuerdo de negociación colectiva actual de la NFL establece que los propietarios pueden agregar un número 17 al calendario de la temporada regular tan pronto como la temporada 2021, pero eso puede retrasarse para años posteriores.

En cuanto al calendario de la temporada regular de 2021, esto es lo que puede esperar:

Sin semana de descanso adicional (17 juegos los 18 fines de semana)

Semana 1 (primer domingo de temporada regular): 12 de septiembre de 2021 (semana después del fin de semana del Día del Trabajo)

Semana 18 (último domingo de la temporada regular): 9 de enero de 2022

Domingo del Super Bowl : 13 de febrero de 2022 (semana antes del fin de semana del Día de los Presidentes)

El Wild Card Weekend tendrá dos juegos el sábado 15 de enero de 2022 ; tres juegos el domingo 16 de enero de 2022; y un juego el lunes 17 de enero de 2022.

La temporada de 17 partidos también está ligada a la finalización de los nuevos contratos de televisión de la liga, que se anunciaron este mes.

Los nuevos acuerdos de televisión no comenzarán hasta 2023 , pero se espera que la liga altere los acuerdos actuales de expansión.

