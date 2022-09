Núñez (PC) aclara dichos sobre irse del Gobierno por desvíos en el programa: «No fue una amenaza, menos a Boric»

Entornointeligente.com /

«Si el día de mañana esta coalición dice `mire en realidad estamos cómodos con este modelo, Chile está bien así, queremos seguir igual que los últimos 30 años` nosotros ahí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda» , fue la polémica frase del senador comunista, Daniel Núñez , en el marco de una conversación sobre la historia de su tienda como parte del Ejecutivo.

» Si el día de mañana se deja de lado ese programa por supuesto que nosotros salimos de ese Gobierno «, continuó diciendo el parlamentario en entrevista con Radio Pauta, palabras que causaron fuertes críticas en el mundo político, especialmente en la oposición, pero también por parte de sus compañeros de Gobierno, el Socialismo Democrático.

Desde el PS los diputados Daniel Manouchehri y Leonardo Soto dieron sus opiniones sobre los dichos. «Este tipo de presiones que hace por cargos el senador Núñez no corresponde. Yo llamaría a actual con lealtad al gobierno del presidente Gabriel Boric», comentó el primero.

Mientras que Soto aseguró que «no corresponde dar ultimátum políticos entre partidos que somos parte de una coalición que está sustentando este gobierno. No es el tipo de relación que tenemos que construir».

El parlamentario independiente pro PPD, Jaime Araya, indicó que «parece que no entendió la lección del día domingo. La gente habló bastante claro respecto a la necesidad de ir concitando consensos, creo que es importante bajar los tonos (…) venir a amenazar con el chantaje creo que es propio de alguien que no ha tenido una adecuada comprensión del momento. Invitaría que fuera una posición más constructiva».

Su propia coalición -Apruebo Dignidad-, sin embargo, le bajó la importancia. » Hay que desdramatizas las declaraciones del senador Núñez . Por supuesto que sería un problema que nuestro programa, que el corazón de nuestro proyecto cambie, pero el presiente Gabriel Boric le dio tranquilidad y certeza a la ciudadanía de que tenemos que dialogar con quienes piensan distinto, pero no vamos a dar un pie atrás en el necesario proceso de reforzar que hemos comprometido a nuestro país», según señaló la diputada Emilia Schneider del partido Comunes (Frente Amplio).

Aunque desde la oposición fueron duros con Núñez, como fue el caso del diputado RN, Andrés Celis , quien afirmó que «si al senador no le gusta en definitiva que no se vaya a cumplir el programa que prometió el presidente Boric, que se vaya. Yo creo que a aun 2% de los chilenos le debe interesar que el continúe dentro del bloque».

Añadiendo: » Me parece absolutamente intrascendente que el siga o no siga. Creo que no es noticia que él pueda continuar o no como parte del bloque de gobierno».

Su colega del Partido Republicano, José Meza , también relacionó estos dichos con los resultados del plebiscito del domingo. «No ha entendido el mensaje que le entrego abrumadoramente la ciudadanía al mundo político, sobre todo al Ejecutivo. Las ideas que defiende el senador fueron las derrotadas por una amplia mayoría de chilenos» .

Y continuó diciendo que «el llamado que uno le puede hacer es a entender que lo que le propusieron a Chile no fue aceptado y por lo tanto tiene que replantearse muchas de las cosas».

Aclaración de Núñez Sin embargo el senador quiso clarificar sus polémicos dichos: «Hice una reflexión en una conversación que era bien larga más bien teórica respecto a la posicione que hemos tenido los comunistas en distritos gobiernos. Incluso hice alusiones históricas a periodos bastante del siglo XX», comenzó diciendo.

Además, Núñez continuó aclarando que estaba hablando de que «a nosotros un programa de Gobierno nos motiva a ser parte de un Gobierno. Son las ideas las que nos motivan a estar e impulsar el participar de un Gobierno».

Pero quiso aclarar que «esto no tiene que ver, mis declaraciones, con lo que uno pueda llamar como una advertencia al gobierno, menos aún al presidente Gabriel Boric de quien tengo una gran consideración a su liderazgo».

Según el senador hay un sector de la derecha que está buscando » poner de rodillas al gobierno, poner de rodillas al presidente Boric , desnaturalizar el programa, su vocación transformadora y todos estamos de acuerdo que eso no se puede admitir», aunque eso no significa dejar de dialogar con todos los personajes del mundo político -además reconociendo que el Gobierno no tiene los votos en el Congreso.

Al respecto entonces, Núñez aseguró que ante la posibilidad de que la oposición coarte al Gobierno «estábamos hablando de algo de un supuesto, de una cosa que podría teóricamente llegar a ocurrir es que obviamente si uno ve que un gobierno no cumple con su programa en los aspectos centrales, en la esencia, no se siente parte de él» .

Pero agregó enfáticamente que » jamás dije que eso este ocurriendo hoy día, jamás dije que el presidente Gabriel Boric vaya para allá» . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com