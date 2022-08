Neymar supera a Neymar

Entornointeligente.com /

Desde que en 2009 jugó su primera temporada en el Santos, en trece años jamás consiguió acumular esos registros en los cinco primeros partidos

El fenómeno brasileño, Neymar. ABIR SULTAN | EFE

Nunca, en las quince temporadas que acumula en el fútbol profesional, Neymar empezó tan bien una campaña. Sus cifras, ocho goles y seis asistencias en cinco encuentros, eclipsan a las de Lionel Messi y Kylian Mbappé, los otros dos buques insignia del París Saint-Germain.

Antes del inicio del curso, todas las miradas apuntaban a Mbappé. Apuntalada su renovación y finalmente desechada la oferta del Real Madrid, el delantero francés tenía la responsabilidad de convertirse en el referente de su equipo. Con Messi desaparecido en combate el pasado curso y con Neymar desdibujado, el internacional galo se convirtió claramente en el jugador franquicia del club presidido por Nasser Al-Khelaïfi.

Y Mbappé no ha empezado mal. Acumula cuatro tantos en los primeros compases de la temporada. Messi aun mejora a su compañero, con los mismos goles y dos asistencias. Pero, el inicio de Neymar, pulveriza cualquier registro. Ha marcado el doble de tantos que ambos y ha dado muchísimas más asistencias. De repente, es el referente del París Saint-Germain, el invitado inesperado a la fiesta.

EL MEJOR INICIO DE NEYMAR EN TRECE AÑOS

Desde que en 2009 Neymar jugó su primera temporada en el Santos, a lo largo de trece años jamás consiguió acumular esos registros en los cinco primeros partidos que disputó con sus clubes. Las estadísticas no mienten, pero hay que poner un matiz: sólo jugó los cinco primeros partidos oficiales en cinco ocasiones. Por diferentes razones, se perdió el inicio de hasta diez campañas.

Sólo en el 2010 y en el 2013 con el Santos, y en los cursos 2013/14 con el Barcelona y en el 2018/19 y en el 2022/23 con el París Saint-Germain, estaba listo para comenzar desde el principio. Aún así, en el resto de campañas, contando sus cinco primeros partidos, tampoco se acerca a los registros que luce en la actualidad.

De hecho, los números demuestran que cuando Neymar está concentrado sólo en su club, hace la pretemporada y comienza bien físicamente el curso, es mucho mejor que cuando llega con retraso por extender sus vacaciones a causa de los compromisos internacionales o por sufrir alguna lesión.

Su segundo mejor inicio de siempre lo vivió en 2013, cuando en el Santos marcó seis goles y dio tres asistencias en sus primeros cinco encuentros. Neymar encadenó las cinco primeras jornadas del Campeonato Paulista e hizo un doblete al Sao Bernardo y marcó al Botafogo, al Red Bull Bragantino y al Sao Paulo.

En la campaña 2017/18, la primera en el París Saint-Germain, firmó 5 goles y 5 asistencias entre las jornadas segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ligue 1 y en el partido de Liga de Campeones que disputó ante el Celtic.

Y, su tercer mejor inicio, lo firmó también en el Santos en 2010, cuando celebró 5 tantos y aportó 2 pases de gol. En esa ocasión, también inició la temporada desde el principio. No se perdió ninguno de los cinco primeros partidos del conjunto brasileño.

A POR UN RÉCORD DE DI MARÍA Y ROTHEN

Ahora, con 30 años, Neymar ha resucitado. Su entrenador, Christophe Galtier, está encantado: «Neymar está teniendo una arranque de temporada extraordinario. Es a la vez goleador y asistidor. Vi que había un récord de 18 asistencias en Francia que tenían Di María y Rothen. He estado estudiando… ¿Podrá lograr ese objetivo? ¿Es una meta para él? No lo sé, pero es un jugador capaz de marcar la diferencia», dijo.

Parece que la ambición de Neymar no tiene límites. Condenado por Galtier a ser el segundo lanzador de penaltis por detrás de Mbappé, el pasado fin de semana no dudó en desplazar a su compañero para lanzar uno frente al Mónaco. No lo falló y sigue reivindicando su figura. Con las cifras en la mano, nadie puede discutir que ahora mismo es el mejor del PSG. Y, además, es el mejor Neymar en un inicio de curso. Neymar, se supera a sí mismo.

NÚMEROS DE NEYMAR EN SUS PRIMEROS CINCO PARTIDOS DE CADA CURSO:

2009 Santos 3 2

2010+ Santos 5 2

2011 Santos 2 1

2012 Santos 4 1

2013+ Santos 6 3

2013/14+ Barcelona 1 1

2014/15 Barcelona 3 ※

2015/16 Barcelona 3 ※

2016/17 Barcelona 4 5

2017/18 PSG 5 5

2018/19+ PSG 4 1

2019/20 PSG 4 ※

2020/21 PSG 2 3

2021/22 PSG 1 2

2022/23+ PSG 8 6

+ Comenzó la temporada desde la primera jornada

