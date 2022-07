Neymar: «Quiero quedarme en este club»

Entornointeligente.com /

París, 23 jul (EFE).- El atacante brasileño Neymar aseguró este sábado que quiere seguir en el Paris Saint-Germain para cumplir su contrato y que nadie del club le ha comentado nada acerca de que estén buscando su marcha.

«Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido», aseguró el jugador en unas declaraciones a la prensa francesa tras el amistoso que el PSG jugó en Japón con el Urawa Red Diamons (0-3 a favor de los parisinos).

Preguntado por las críticas que recibió la pasada temporada, Neymar afirmó que «la gente habla demasiado, y lo hacen porque no pueden hacer otra cosa».

«La verdad es que no tengo nada que demostrar. La gente me conoce y sabe cómo soy y cómo juego», insistió la estrella brasileña.

Esta semana, el diario Le Parisien informó de que el PSG había propuesto al Manchester City enviar un trueque de jugadores con Neymar como moneda de cambio, oferta rechazada por el club inglés.

El diario añadió que, para desprenderse de Neymar, el PSG afronta el problema de que se trata de un jugador de 30 años con una ficha de 30 millones de euros netos anuales en un contrato que expira en 2027. (I)

