Neymar fingió el peor “clavado” de su carrera (VIDEO)

Neymar puede haber realizado el peor piscinazo de su carrera durante el amistoso del París Saint-Germain contra el Gamba Osaka el lunes.

Los campeones de la Ligue 1 se impusieron por 6-2 y se adelantaron por 4-1 antes del descanso.

Pablo Sarabia, Neymar, Nuno Mendes y Lionel Messi fueron los autores de los goles en unos emocionantes 45 minutos.

El primer gol de Neymar fue de penalti y la forma en que lo consiguió fue increíblemente polémica.

Genta Miura apartó el pie tras ir al suelo por un desafío y, si hubo contacto, fue mínimo.

Eso no impidió que Neymar se lanzara al suelo y rodara hacia la cámara agonizando.

Miura y sus compañeros de equipo le reclamaron, pero el árbitro señaló el punto de penalti.

Neymar transformó la pena máxima y dobló la ventaja de su equipo.

El internacional brasileño está considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, pero sus travesuras sobre el terreno de juego no gustan a los aficionados.

Neymar tiene fama de hacer de los desafíos una comida, y éste podría ser el peor caso.

En el mismo partido, vimos lo mejor del jugador de 30 años, ya que asistió a Messi y volvió a marcar en la segunda parte.

Los aficionados han reaccionado al vídeo y no están impresionados.

Una persona dijo: «¿Por qué demonios se tira en un amistoso?».

Un segundo tuiteó: «¿Era necesario? Ya iban ganando».

Alguien puso: «Un jugador tan blando, siempre revolcándose por el dolor falso».

Mientras que otro añadió: «Se hace esto a sí mismo hombre».

Kylian Mbappe marcó un penalti en la segunda parte para conseguir cuatro victorias de cuatro bajo el nuevo entrenador Christophe Galtier.

A Neymar se le ha relacionado con una salida del Parque de los Príncipes este verano, y se dice que el club está abierto a su salida.

Sin embargo, el jugador más caro del mundo quiere quedarse.

La semana pasada declaró a la prensa: «Quiero quedarme en el club. Todavía tengo contrato por unos años». Hasta ahora, el club no me ha dicho nada de eso [de querer que me vaya]».

«No tengo nada que demostrar a nadie. La gente me conoce, sabe quién soy, cómo me comporto en el campo, cuál es mi juego.

«No tengo que demostrar nada. Sólo necesito jugar mi fútbol para ser feliz. La gente habla demasiado. Y hablan demasiado porque no saben hacer otra cosa».

ENLACE ORIGINAL: https://www.sportbible.com/football/neymar-psg-gamba-osaka-dive-20220725

