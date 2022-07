Neymar explota y se lanza contra medio que lo apuntó por un «piscinazo»… Repasa la jugada

Entornointeligente.com /

Neymar nuevamente genera polémica. En un amistoso del PSG contra el Gamba Osaka de Japón, el brasileño cayó aparatosamente en el área.

El sitio Globo Esporte escribió en twitter: «La victoria del PSG por 6-2 sobre el Gamba Osaka tuvo una jugada que se está volviendo viral. Neymar sufre un penal, digamos, fantasma».

«También llamó la atención la jugada que dio lugar a la pena máxima, porque Neymar cae en el área de forma incisiva -y el árbitro sanciona el penal enseguida-. S in embargo, un ángulo trasero muestra que no hubo una colisión tan directa, prácticamente una sanción ‘fantasma ‘», agregó el citado medio.

El ex Barcelona no demoró en responder en la misma publicación.

«¿Fantasma? Globo Esporte siendo Globo Esporte» , partió diciendo.

Luego hizo su defensa: «¡Es penal! M ontón de personas que nunca han querido patear una pelota y siguen haciendo mierda». Luego apuntó: » ¡Oh! Listo! no puedo contradecir un articulo que esta diciendo tonterias.. que ahora no acepto criticas. Amigo, me critican desde los 13 años. Estuve mucho tiempo en silencio, eso si y si digo algo con lo que no estoy de acuerdo lo vuelvo a decir !».

Globo Esporte no fue el único medio que cuestionó a «Ney». «Qué facilidad para fingir», tituló Marca. «Las redes echan humo con la actitud de Neymar: ¡otro piscinazo… y en un amistoso!», apuntó Sport.

