Neymar e Messi sem piedade na Liga francesa

Director-desportivo, lateral-esquerdo, lateral-direito, médio-centro e até o sistema táctico. O Paris Saint-Germain está a esforçar-se por estar na moda e dotar o plantel de tudo o que a Europa cobiça.

Depois de já terem conseguido no ano passado dois dos laterais mais na moda na Europa, Hakimi e Nuno Mendes , foram agora buscar o director-desportivo que ganhou estatuto no Lille, o português Luís Campos , e foi, depois, «caçar» um médio a ganhar relevância, como era Vitinha . Montada a ideia, Christophe Galtier, o novo treinador , montou o sistema táctico da moda, um 3x4x3 em utilização crescente nos últimos anos. Depois, há Mbappé, Messi e Neymar, que nunca deixaram de estar na moda.

Resumindo: o PSG está na vanguarda e quem sofre com isso são os adversários. A equipa de Paris estreou-se na Liga francesa com um triunfo (5-0) em casa do Clermont, numa noite que trouxe um desempenho de gala.

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022 Com três centrais a darem consistência e qualidade na construção, dois laterais em modo «comboio» e dois médios com requinte técnico, como são Verrati e Vitinha, o PSG sabe que consegue ter forma de activar os movimentos de Messi e Neymar entre linhas, tendo valências variadas em ataque posicional.

As dúvidas eram como se comportaria o meio-campo sem bola e como seria o ataque transições. Vitinha respondeu à primeira questão, com muitas recuperações, e Neymar, Messi e Hakimi responderam à segunda, com um golo num contra-ataque perfeito.

E os lances de golo surgiram com uma facilidade tremenda. Aos 7’ e 9’, viu-se um padrão repetido ainda noutros momentos da primeira parte, com Neymar a aparecer nos locais deixados livres por Messi. Não deu golo na primeira, deu na segunda, numa jogada que envolveu Kimpembe, Mendes e Sarabia (que assume o lugar de Mbappé, lesionado).

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022 Aos 26’ houve um contra-ataque com Messi-Neymar-Messi-Hakimi. E assim se deu uma lição de ataque rápido – afinal, o PSG não é só troca de bola no pé.

Mendes (duas vezes) e Vitinha ainda estiveram perto do golo, mas só aos 30’ surgiu o 3-0, com nova assistência de Neymar, desta vez num livre cabeceado por Marquinhos. Tudo fácil e o brasileiro Neymar ia fazendo o que queria, com diversos passes de categoria, sobretudo em combinações com Messi.

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022 Na segunda parte, o PSG acrescentou outra valência ao seu jogo: mostrou que sabe controlar vantagens com bola. A virtude exibida terá agradado a Galtier, mas trouxe, ao espectador, 45 minutos menos interessantes, apesar de um par de boas oportunidades – uma delas de Nuno Mendes, que continua sem conseguir marcar pelo PSG.

Mas ainda faltava o golo de Messi. Como aconteceu? Com Neymar ao barulho, como sempre. O brasileiro poderia ter atirado à baliza, depois de um passe de Messi, mas devolveu a gentileza ao argentino, proporcionando um golo fácil.

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022 Jogo feito? Ainda não. Aos 86’, Messi marcou um dos melhores golos da carreira, com uma bicicleta após domínio de peito (vídeo em baixo).

O argentino foi para casa com o golo da noite e Neymar, que parece mais entrosado do que nunca com Messi, foi para casa com um golo e três assistências.

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022

