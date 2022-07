News Digest Enecuum network (Traducido al espaáol)

Entornointeligente.com /

[00:00:00.190] – Podemos empezar y porque tendremos la grabación de esto, nuestro resumen de noticias y lo anunciaremos en nuestra comunidad inglesa quizás en un par de horas.

[00:00:13.860] – Así que vamos a empezar todo y hoy es el segundo episodio de cualquier noticia y.

[00:00:20.840] – Ahora Sergey y yo les contaremos lo que ha pasado en el proyecto durante la última semana.

[00:00:26.790] – Así que empecemos con el lanzamiento de.

[00:00:29.100] – Una nueva aplicación para iOS.

[00:00:32.510] – Ios.

[00:00:36.390] – Ya está disponible en nuestro vuelo de prueba de Apple con la red de piscinas conectadas y está conectado fuera de la caja.

[00:00:47.500] – Así que quiero recordártelo.

[00:00:50.400] – En orden.

[00:00:53.890] – Para utilizar la nueva aplicación, es necesario generar el monedero con.

[00:00:58.660] – Una frase mnemotécnica y para tener su.

[00:01:02.550] – Claves privadas de la sección de cuentas en la sección de cuentas. Así que hay algunas actualizaciones más para la PDA como la lista de conversaciones que puede ayudar a crear conversaciones de confianza de todos los demás. Así que Sergey, tal vez usted puede pedir algo.

[00:01:26.450] – Sí, gracias.

[00:01:28.070] – Sobre la lista de fichas. Ahora.

[00:01:32.750] – Sólo tiene sentido en la red de bits donde los nombres de los tokens no son únicos.

[00:01:38.810] – Así que usted puede tener varios uso de tinta de estos enixes y para distinguir los reales de las copias que necesita la función de la lista de hablar. Ahora, la versión de iOS tiene como primera iteración y vamos a ampliar esta funcionalidad con una interfaz más ajustable. Así que para el siguiente tema, se trata de la biblioteca Web Three de Anycom se actualiza con el soporte de red de Paul.

[00:02:24.530] – Así que está conectado con esta alimentación de iOS.

[00:02:35.730] – Sí.

[00:02:36.810] – Y la siguiente línea pero no por.

[00:02:38.950] – La importancia de las noticias sobre el espacio enix.

[00:02:42.870] – La semana pasada el proceso de actualización de beat.

[00:02:46.080] – Se inició y completó la red y el espacio de la aplicación enix. Como resultado, la actualización se hizo en un día.

Esta actualización fue emitida cómo el equipo central de el proyecto Enecuum

[00:02:54.180] – Pero en el proceso de lanzamiento se han corregido algunos fallos. Esta semana estas correcciones irán en la actualización de hoy que se fusionará en la red profunda.

[00:03:18.970] – Sí, un par de detalles aquí. Así que cambiamos la interfaz de usuario en caso de liquidez insuficiente para un intercambio.

[00:03:33.710] – La versión actual tiene una salida muy técnica que es difícil de entender, pero la cambiaremos para que sea más fácil de usar. Así que será en la actualización. Ahora es tan técnico que parece un error.

[00:04:01.730] – Sí.

[00:04:02.370] – Y un par de palabras sobre nuestra actualización de la guía.

[00:04:07.270] – En este momento estamos trabajando en.

[00:04:08.780] – Una descripción para la extensión del navegador y cualquier.

[00:04:14.500] – La funcionalidad del espacio está cubierta en un 90%, creo.

[00:04:21.140] – Y este tipo será liberado antes y será público.

[00:04:29.030] – Así que creo que podemos avanzar.

[00:04:32.990] – Por algunas noticias de marketing.

[00:04:36.590] – También sobre el backbound, hemos decidido lanzarlo la semana que viene debido a la fijación de la espalda. Así que se anunciará creo que a mediados de la próxima semana, tal vez el miércoles.

[00:04:55.090] Sí.

[00:04:59.070] – Estaremos con las recompensas en Anexo y USDT.

[00:05:07.410] – Así que enciende y espera el anuncio sobre las actividades de marketing. Continuamos nuestras actividades en el mercado latino. Así que nuestro acuerdo de cooperación con nosotros en Táchira está en marcha. Así que si todo va bien, nos convertiremos en un socio oficial en esta región, por lo que es una muy buena noticia para cualquier promoción. Además, en un futuro próximo, tenemos previsto reanudar nuestra actividad en la región de Turquía porque también es muy interesante para nosotros. Así que esas son todas las noticias, creo, y podemos responder a algunas preguntas de aquellos.

[00:06:04.190] – Quién aquí, porque tenemos un gran tiempo para ello.

[00:06:11.560] – Así que, sí, si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en directo o simplemente.

[00:06:20.090] – Utiliza la funcionalidad de Telegram para levantar las manos y te quitaremos el silencio.

[00:06:38.610] – Mientras esperamos, podemos añadir.

[00:06:41.270] – Un par de palabras sobre el DWA, por lo que hacemos más versiones con algunos ajustes de la interfaz. Estamos añadiendo precios en USD, estamos añadiendo logos de cualquier cosa de calidad de vida. Además, no estamos contentos con el funcionamiento de la sección de la aplicación. A veces no se muestra correctamente, así que también lo estamos arreglando, y creo que no hay aumento. Así que tal vez eso es todo por hoy.

[00:07:33.090] – Gracias.

[00:07:33.720] – Sí, sigamos adelante y gracias. Publicaremos la grabación de esta sesión en un par de horas y nos vemos la semana que viene en el Danicon Digest.

[00:07:50.970] – Adiós, adiós.

[00:07:52.680] – Gracias.

