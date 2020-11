Packers sufren para vencer a los Jaguars

Entornointeligente.com /

Los Packers de Green Bay sufrieron de más para vencer a los Jaguars de Jacksonville 24-20 y mantenerse en la cima del Norte de la Nacional.

Green Bay vino de atrás para sacar la victoria de la mano de Aaron Rodgers que lanzó 325 yardas y un par de touchdowns.

Jacksonville se fue al frente en el primer cuarto con un gol de campo de Chase McLaughlin sin embargo, Marquez Valdes-Scantiling recibió un pase de Rodgers para tomar ventaja.

Sin embargo Keenan Cole r ecuperó la ventaja de Jacksonville. Aaron Rodgers con un acarreo y un gol de campo de Mason Crosby le devolvieron la ventaja a los Packers al descanso 17-10.

En el tercer cuarto Keelan Cole mantuvo a flote a los Jaguars con una anotación más un gol de campo de Chase McLaughlin.

Al final , Davante Adams consiguió el touchdown del triunfo y los Packers se mantienen con marca de 7-2.

