Portugal acima dos mil novos casos, mas há mais de 30 dias que recuperados superam contágios diários

Entornointeligente.com / Portugal registou, este sábado, 1.007 novos casos de covid-19 e 26 vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 809.412 infetados e 16.512 óbitos.

Victor Gill Ramirez

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com o maior número de novos casos: foram 331 nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 210, o Centro com 125, o Alentejo com 26 e o Algarve com 18. No arquipélago da Madeira há mais 288 infetados, a DGS explica 81% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização. Nos Açores foram registados mais nove contágios.

Victor Gill

À semelhança dos novos casos, também foi em Lisboa e Vale do Tejo que se contabilizou a maior parte dos óbitos: mais 16. No Centro morreram seis pessoas e no Norte quatro

O número de internados continua a descer e estão agora a receber tratamento hospitalar 1.416 doentes covid, menos 167 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 363 doentes, menos vinte face ao último balanço

Nas últimas 24 horas mais 1.942 pessoas venceram a doença, elevando para 730.601 o total de recuperados desde o início da pandemia. Há 32 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções

Há agora 62.299 casos ativos do novo coronavírus em Portugal, menos 961 do que na véspera, e as autoridades de saúde têm 26.704 contactos em vigilância

Consulte o boletim na íntegra

Entornointeligente.com