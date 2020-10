Gobierno y asociaciones enfrentan hoy su antagonismo en la cotización por ingresos

Entornointeligente.com /

Disparidad de opiniones entre las organizaciones de autónomos sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que abordarán hoy con el Gobierno. Mientras que la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) no cree que sea el momento, UPTA y UATAE sí que se muestran a favor del cambio.

Mientras tanto, el ministro José Luis Escrivá aseguraba recientemente que los autónomos que tendrán que cotizar menos, porque tienen menos ingresos, será mayor que los que vayan a cotizar más.

ATA cree que no es el momento, porque en la mayoría de los casos se pagará más

ATA, aunque a favor de que los autónomos puedan cotizar por ingresos reales, no cree que éste sea el momento más propicio para hacer el cambio del sistema. Su presidente, Lorenzo Amor, advierte que esto se traduciría en un aumento de las cotizaciones para el 70% de los autónomos. “Lo decimos alto y claro. No vamos a apoyar ningún cambio en el sistema de cotización de los autónomos que implique un aumento de las cuotas. Ni es el momento ni pueden los autónomos, que están asfixiados. Hay que bajar cuotas, no subirlas a nadie”, ha explicado.

Según el presidente de ATA, de producirse el cambio, se subirían las cotizaciones al 70% de los autónomos cuyos rendimientos netos están por encima de la base mínima, por lo que esto afectaría a más del 90% en 2021 si se toman los datos de referencia de 2019

UPTA y UATAE creen que hay que “reparar” el sistema

Desde UPTA y UATAE, en cambio, sí que piensan que debería hacerse ya el cambio. En el caso de UPTA, creen que es “fundamental” que las cotizaciones se regularicen según los ingresos reales, aunque sí que han dejado claro que debería haber “justicia contributiva”

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, señala que el sistema actual es “absolutamente injusto y poco solidario”. A su juicio, “se ha quedado obsoleto” e insta a “reparar” el “gran agujero económico ” si se quiere un método que perdure en el tiempo

De similar manera piensan desde UATAE. En concreto, su secretaria general, María José Landaburu, ha reclamado que España acelere la reforma y que ésta sea “justa y solidaria” para que los autónomos coticen a la Seguridad Social

La secretaria general de UATAE expone que si no existe un trabajo autónomo “decente”, no podrá haber recuperación económica “justa”

