The renaissance: lee la traducción del cuento narrado por SUPER JUNIOR

Luego de celebrar por todo lo alto sus 15 años en el mundo del K-pop , SUPER JUNIOR anuncia “el inicio de un nuevo capítulo”. Esta frase titula el primer teaser publicado por SM y Label SJ para su nuevo álbum.

The renaissance (El renacimiento) será el décimo disco de estudio que llegará a ELF en diciembre. “The melody” , el emotivo sencillo escrito por Yesung y Leeteuk que se estrenó en el aniversario de SUJU, es parte del mencionado proyecto.

Como adelanto a la nueva era de SUJU , los integrantes narran una historia que traducimos a continuación.

SUPER JUNIOR The renaissance: traducción al español (Original del inglés en Vlive AQUÍ )

Esta es la historia de tres hombres que comienza con un ‘Había una vez, hace mucho, mucho tiempo’.

Cuando la gente veía al primer hombre decían ‘Cada vez que lo veo, me pongo feliz’. El sonreía y hacía a la gente mucho más feliz. Cantaba con una hermosa voz, bailaba y contaba historias interesantes.

El segundo hombre era tan hermoso, como si abrazara la luz del sol y la luna. La gente se quedaba sin palabras ante su belleza y él dejaba sonrisas felices detrás.

Al tercer hombre le gustaba tomar retos. Su corazón no dejaba de latir por el nuevo universo. Su pasión infinita le servía como alas abiertas que le hacían volar incluso más alto.

Super Junior:‘The Renaissance’ Story Teaser : The Start of a New Chapter. Foto: captura YouTube

Cuando los tres hombres (que vivían caminos individuales) se encontraron finalmente, se abrió un maravilloso camino delante. La gente no dejaba de aplaudirles.

Una inesperada oscuridad los asecha. ¿Es la sombra de la noche? Los tres hombres apresuraron el paso, escondiendo sus voces temblorosas. Pero una profunda oscuridad cubre sus ojos y no deja de lastimarles. Sus lágrimas y gritos no ayudan a deshacer la oscuridad y el negro huracán se pone incluso más violento.

A pesar de ello, no dejan de avanzar. No hay temor en ellos. Se toman de la mano con fuerte confianza y el talento, belleza y pasión que Dios les entregó brilla incluso más tanto como se adentran en la oscuridad.

Una vez que lograron superar las sombras, ya no son lastimados por ningún dolor o por el fuerte viento. Los tres hombres solo siguen su camino con su propia y firme determinación.

Una vez, hace mucho tiempo, vivieron tres hombres que caminaban mientras confiaban el uno en el otro. Un maravilloso camino se abría delante de ellos. Un apoyo infinito que los protegía, y su jornada en conjunto continuará para siempre y nunca será olvidada.

Super Junior: ‘The Renaissance’ Story Teaser : The Start of a New Chapter. Foto: captura YouTube

