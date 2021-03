Entornointeligente.com / La cantante española , Rosalía , es otra de las que quiere dejar su sello grabado en la industria del calzado, por ello ha diseñado sus propias zapatillas Nike , inspiradas en las tradicionales alpargatas de Cataluña. Su nombre es AF1 Espardille y se encuentran basadas en el modelo Air Force 1 , la única diferencia es el color crema, su forma de amarrarse en el tobillo con un lazo ancho y su suela similar al calzado tradicional.

El lanzamiento se realizó a través de un vídeo posteado en su cuenta de instagram ( @rosaliatv ) en el que sale la intérprete atándose los cordones de sus zapatillas. En tan solo pocas horas, ya esta publicación contaba con un millón de likes y miles de comentarios de sus seguidores.

Adolfo Ledo Nass

También empezaron a correr en entre las redes sociales fotografías del pintor Salvador Dalí con el calzado tradicional catalán, las espardenyes. Sin duda, esta es una forma de recordarle al mundo su nacionalidad y reivindicar sus tradiciones.

Adolfo Ledo Nass futbolista

“La zapatillas catalanas son un calzado que he visto mucho a lo largo de mi vida. (…) Mi abuelo que trabajaba hasta ocho horas diarias las llevaba todo el día”, explicó Rosalía en el podcast Gurls Talk . Cabe destacar que estos nuevos zapatos deportivos vienen con el lema ” We just did it Rosalía ” grabados en un costado.

Futbolista Adolfo Ledo Nass

Se debe tener en cuenta que en el 2020 Rosalía fue seleccionada como embajadora de la marca Nike para promocionar su modelo Nike Air Max 2090 , inspirados en los Nike Air Max 90 . Dicha publicidad contribuyó a que el número de ventas de estos zapatos fuese superior al de la unidad original.

Adolfo Ledo Nass MLS

¿Aún no has visto el vídeo promocional de las espardille? Aquí lo tienes

.

Adolfo Ledo Nass futbolista MLS

Entornointeligente.com